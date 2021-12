Estudiantes piden al próximo Alcalde y al nuevo Concejo Municipal que saque a la Policía de las escuelas de NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Faltan solo unos días para que las riendas de la ciudad de Nueva York cambien de mando, y ante la próxima llegada de Eric Adams a la Alcaldía y un nuevo Concejo Municipal, más de 100 estudiantes realizaron una protesta para exigir al futuro mando político de la Gran Manzana que saque a la Policía de las escuelas públicas en los cinco condados. La demostración, que tuvo alegorías navideñas, se dio en la sede del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE).

En compañía de activistas y miembros del nuevo Concejo Municipal, los jóvenes levantaron su voz para pedir al sucesor de Bill de Blasio, quien asumirá el poder el 1 de enero, que ponga fin a la presencia policial, que contribuye con las disparidades raciales en los procesos de vigilancia.

Con datos en mano del 2016 al 2021, los manifestantes del Urban Youth Collaborative (UYC), padres de familia y defensores de los estudiantes, denunciaron que la Administración De Blasio y el actual Concejo fracasaron en ofrecer escuelas sin policía e instaron a los nuevos líderes de Nueva York a que “corrijan ese error”.

Los jóvenes presentaron los hallazgos del informe titulado “El racismo sistémico de la vigilancia escolar: un análisis de los datos de vigilancia escolar de la ciudad de Nueva York (2016-2021)”, destacando que los estudiantes de color se vieron afectados de manera desproporcionada por la vigilancia policial en las escuelas.

Estudiantes de la minorías los más afectados

Uno de los datos más alarmantes denunciados por el reporte es que en promedio, los jóvenes negros y latinos representaron el 90.9% de los arrestos, el 89.7% de las denuncias de menores y el 92.3% de las citaciones judiciales, a pesar de ser solo el 66.2% de la población estudiantil.

Asimismo, advirtieron que estudiantes negros se vieron afectados de manera desproporcionada por la vigilancia escolar, siendo solo el 25.7% de la población joven y sujetos al 54.5% de todos los incidentes policiales.

Josh Meléndez, estudiante de secundaria de El Bronx y líder juvenil de la organización Sistas & Brothas United, narró el trato de perfil racial que ha recibido por parte de policías, solo por ser un niño latino.

“Hubo un tiempo en que iba a la escuela y el policía de la escuela me decía que solo me dejarían entrar si revisaban mi bolso y el estuche de la guitarra en busca de un arma, y me asustaba, me sentía nervioso y con ganas de llorar”, dijo el estudiante. “Es una vergüenza para el Concejo Municipal y el alcalde De Blasio por permitir que esto me suceda a mí y a otros miles de jóvenes en toda la ciudad”.

La concejal electa Alexa Avilés, nueva integrante del órgano legislativo neoyorquino, aseguró que los datos de las escuelas en la ciudad dejan ver que los planteles más seguros son donde se invierte más y no donde se realiza mayor vigilancia policial.

“Las escuelas más seguras tienen la mayor cantidad de recursos, no la mayor cantidad de policías. Vi más drogas y actividades ilegales en escuelas muy rica”, dijo la líder política, criticando que en medio de la pandemia, la Ciudad de Nueva York contrató a 250 policías más y aumentó los detectores de metales en nuestras escuelas.

“En lugar de darnos lo que necesitábamos para mantenernos a salvo. Es inconcebible. Nuestros hijos, mis hijos, que son estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, merecen estar en una comunidad que los dignifique, que invierta en su promesa. Queremos escuelas sin policía, queremos que inviertan en nuestros jóvenes, no en la policía”.

La concejal Crystal Hudson se sumó a ese llamado y dijo que no es justo que niños y niñas negros y latinos sigan viéndose afectados de manera desproporcionada por la vigilancia policial en las escuelas.

“Por su cabello, por su ropa, por sus cuerpos, por el lenguaje que usan, debemos detener la desproporcionada vigilancia policial que enfrentan, particularmente los estudiantes de color, los estudiantes LGBTQ”, dijo la futura concejal, quien aseguró que se dará la pelea para que las cosas cambien.

“Estoy aquí para prometer que en el Concejo trabajaremos con ustedes (los estudiantes y padres) y enfocados en los estudiantes en las soluciones que presentemos”, agregó Hudson.

Los manifestantes agregaron que el aumento de vigilancia policial en las escuelas de Nueva York subió en $70 millones en la Administración De Blasio, pasando de $380 millones en el año escolar 2016-2017 a $450 millones actualmente.

“Es una vergüenza que la ciudad siga invirtiendo cada vez más en la vigilancia escolar racista”, dijo Jolie Santiago, estudiante de Brooklyn y líder de la organización Make the Road NY. “Recientemente, uno de mis amigos discutió con otro estudiante y un oficial de policía de la escuela lo sacó de la situación sin un trabajador social ni un consejero escolar para ayudar. No hay evidencia de que los agentes de seguridad de la policía escolar hagan que las escuelas sean seguras y si me preguntan a mí y a muchos de mis amigos, diremos que hacen todo lo contrario”.

Datos de la presencia policial en las escuelas de NYC