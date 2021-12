Jugador de LA Chargers sufre espeluznante conmoción y sale noqueado en camilla [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Directo al hospital, así terminó Donald Parham Jr., ala cerrada de Los Angeles Chargers, luego de sufrir una fuerte conmoción mientras intentaba atrapar un pase de anotación.

El jugador salió prácticamente inconsciente, en vista de que se golpeó la parte posterior de la cabeza en el césped del SoFi Stadium, durante un partido contra los Kansas City Chiefs.

No logro entender que pasó, Donald Parham golpeó con la cabeza pero no parecía tan fuerte. Salió bastante mal en camilla. pic.twitter.com/3EotJhEaQQ — Gustavo Franco (@francotgustavo) December 17, 2021

Este partido se disputó la noche del jueves, durante la semana 15 de la NFL.

Antes de trasladarlo en camilla, los médicos de los Chargers le quitaron el casco y le pusieron un collarín. Aparentemente, Parham Jr. estaba presentando dificultades para respirar.

Not sure why they zoomed on Donald Parham's face as he lay unconscious?



Hope he's okay. That looked really bad. #Chargers #Chiefspic.twitter.com/w5HTaCfczL— . (@_CoronaLime_) December 17, 2021

Golpe Donald Parham Jr.

Cuando apenas transcurría el primer cuarto del partido entre Los Angeles y Kansas City, el ala cerrada llegó a rozar un pase de cinco yardas de Justin Herbert hacia la zona de anotación, en cuarta y gol.

No obstante, el jugador soltó el ovoide y su nuca impactó sobre el terreno. Las cámaras de televisión lo captaron con los ojos cerrados y la boca abierta. Sus brazos se mantuvieron rígidos y flexionados. Donald Parham gets knocked out and the cameraman comes running in for the extreme closeup … bruh pic.twitter.com/81rKKuW3Fp— T̷R̷O̷Y̷ ̷H̷U̷G̷H̷E̷S̷ (@TommySledge) December 17, 2021

Minutos después, los Chargers informaron desde el Hospital UCLA Harbor Medical Center que Parham Jr. se encuentra estable y le están realizando más estudios para conocer sobre su estado de salud.

El ala cerrada, de 24 años de edad, atrapó 20 pases para 190 yardas esta temporada. Praying for Donald Parham right now. 🙏#BoltUp #NFL #KCvsLAC pic.twitter.com/jdAeBAZTUa— Mr Matthew F1 (@NotMrMatthewF1) December 17, 2021

