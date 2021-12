Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, llora sin consuelo y asegura que le dijeron ratera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rosie Rivera rompió en llanto. La hermana de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera no aguantó más y dejó salir las lágrimas al asegurar que la han llamado “ratera” en la calle, debido al conflicto que existe entre los hermanos de la “Diva de la Banda” y los hijos de esta por el manejo del dinero y las empresas que dejó la cantante.

En un video publicado en el canal de Youtube de Juan Rivera, Rosie cuenta los momentos difíciles que ha atravesado debido a esta situación en la que se vio envuelta desde el fallecimiento de su hermana.

“Las batallas a las que se ha enfrentado mi hermana Rosie han sido largas. La Familia Rivera se da el tiempo para apoyarla y hacerle ver que ¡no está sola en esto!”, dice el mensaje que acompañó al video en el canal de Juan Rivera.

Rosie Rivera comienza contando una historia en la que alguien dice que ella se parece a la hermana de Jenni Rivera.

“Una muchacha le dijo al muchacho ‘mira, se parece a la hermana de Jenni’” y el joven respondió “si se parece a la Rosie, no más que la Rosie es ratera”, contó Rosie entre lágrimas antes de efectuar una oración por los hijos de la “Diva de la banda”.

“Este año me ha enseñado mucho. Este año me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue. Yo pensé que solo perdí a los hijos, yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años y te pones a pensar quién más no cree en mí y tu mente empieza a rodar. Saber que tu familia no cree en ti duele y luego empiezas a ver quien sí cree en ti y aprecias a los que sí creen en tí. Gracias a los que sí creen en mí”, dijo la hermana de Jenni Rivera en medio de lágrimas.

El video despertó los comentarios de los fanáticos de la “Diva de la Banda”:

“Rosie, se me rompe el corazón en pedazos al verte sufrir así. Mi Reina no te preocupes que no estás sola, nosotros los fan de la gran señora y fan tuya creemos en tu palabra. Es triste pensar y saber que la propia familia de nosotros nos tratan de ladrones y se pelean por dinero.”

“Woow que fuerte, me uní a su oración con lágrimas en mis ojos, Dios te dará esa paz que necesitas Rosi y la vida de esto se trata de ir saltando obstáculos que con el poder y la fe que tengamos las vamos venciendo. Dios los bendiga Juan y familia Rivera”

“Ese llanto de rosy le está saliendo del alma se siente y se ve ojalá todo pronto se solucione y quien haya ofendido y se haya equivocado pida perdón por el daño que está causando que Dios les de paz”.

