Chiquis Rivera dejó estas polémicas palabras en Instagram: “Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia o no”

Chiquis Rivera compartió el siguiente mensaje en sus historias de Instagram: “Que se les quite el hábito de decirle a las personas: ‘Bueno pero es tu mamá, ‘Sigue siendo tu papá’, ‘Es que es tu hermano’, ‘Es que es tu sangre’. Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman”.

Se cree que esta palabras están relacionadas con la rota relación que ahora tanto ella como el resto de sus hermanos tienen con Rosie Rivera, su tía y Juan Rivera, su tío. Con quienes actualmente no mantienen una relación cordial, ya que a través de las redes sociales todos han estado manifestando el gran descontento y distanciamiento que existe. El cual, parece, se generó cuando se ordenó una auditoria que al parecer ha podido exponer los manejos en torno al legado de Jenni Rivera, herencia de los hijos de la fallecida.

Johnny López incluso le contó a El Gordo y la Flaca que su tío Juan Rivera exigía el 40% de créditos de compositor en algunas canciones de Jenni Rivera. El joven aseveró: “Él no compuso nada y usa situaciones así para manipularlas a su favor y si no estamos de acuerdo, dice que somos malagradecidos”.

Sobre la razón de la auditoria el hermano de Chiquis Rivera reveló que todo empezó por su iniciativa, ya que quería ver cómo reaccionaban sus tíos, Juan y Rosie. Pero también le dijo a El Gordo y la Flaca: “El testamento de mi mamá dice que nosotros deberíamos decidir la contabilidad cada año, pero no hemos recibido nada. Mi tía Rosie dice que no era la primera auditoria que le hacemos, es mentira, nosotros no hemos hecho ninguna“, aclaró Johnny”.

Actualmente es Jacqie Rivera la que ha quedado como albacea de todas las empresas de Jenni. Al parecer Chiquis no podía ostentar este cargo porque la “Diva de la Banda” la dejó fuera de su testamento. Ya que creía que ésta era la mujer con la que su esposo, Esteban Loaiza le estaba siendo infiel, dicen. Pero más allá de lo expuesto, está el conflicto actual con Rosie y Juan, a quienes podría estarse refiriendo Chiquis al exponer que no importa si son familia. “Tóxico es tóxico”, argumenta Chiquis Rivera.

Rosie por su parte apareció recientemente en el canal de YouTube de su hermano Juan llorando. Le gritaron “ratera” en la calle y esto la desbordó a nivel emocional. Esto fue lo que la hizo llorar:

“Una muchacha le dijo al muchacho ‘mira, se parece a la hermana de Jenni’” y el joven respondió “si se parece a la Rosie, no más que la Rosie es ratera”, contó Rosie entre lágrimas antes de efectuar una oración por los hijos de la “Diva de la banda”.

Juan por su parte acompañó su publicación en YouTube con este mensaje: “Las batallas a las que se ha enfrentado mi hermana Rosie han sido largas. La Familia Rivera se da el tiempo para apoyarla y hacerle ver que ¡no esta sola en esto!”.

Rosie desde que todo esto empezó decidió refugiarse en Dios y salirse de la vida mediática.

Ante la penosa situación que atraviesan muchos dicen, por eso “los trapitos sucios se lavan en casa”. Sin embargo, los fans afirman que lo malo en todo esto es que la familia Rivera tiene por costumbre hacerlo todo público

