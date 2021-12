Religioso acusado de abuso sexual de una menor trabajaba en mezquita del aeropuerto JFK de Nueva York; fue atrapado por página encubierta de Youtube

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ahmet Yuceturk, ex imán en el Centro Islámico Internacional del Aeropuerto JFK de Nueva York, fue acusado como sospechoso de intento de violación y abuso sexual infantil después de que lo arrestaran en una operación encubierta civil que expone a pedófilos en YouTube, informó New York Post.

Yuceturk (42) fue arrestado el lunes por compartir mensajes sexuales de texto con una persona que él creía que tenía 14 años y hacer planes para reunirse, dijeron la policía y fiscales.

El residente de Long Island fue acusado de dos delitos graves por intento de acto sexual delictivo con una menor e intento de divulgación de material indecente a una menor, según muestran los registros judiciales.

Yuceturk fue atrapado originalmente en el punto de mira de la página de YouTube “NYCreeps Spotlight”, una versión moderna del programa de NBC “To Catch a Predator”, que tiene como objetivo atraer a los pedófilos en las aplicaciones de redes sociales haciéndose pasar por adolescentes, según el creador de la página, identificado sólo como “FM” por razones de seguridad.

El creador de la página, que habló bajo condición de anonimato y en 2020 logró el arresto de un oficial latino de policía del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, dijo que él y mujeres adultas se hacen pasar por adolescentes en las aplicaciones de redes sociales y esperan a que los hombres mayores se acerquen a las cuentas para que puedan estar expuestos en su página de YouTube.

A fines de noviembre, Yuceturk supuestamente envió un mensaje a una de las cuentas, según los registros de los mensajes de texto entregados al Departamento de Policía de Nueva York. Cuando la aparente niña le dijo que tenía 14 años, él supuestamente le respondió: “Llámame papi… (cuando tengamos relaciones)”, dice la denuncia penal.

FM, padre de cuatro hijas, dijo que atrapa a los pedófilos porque casi fue abusado sexualmente cuando era niño y quiere asegurarse de que no les pase a otros. “Es genial sacar a estos tipos de la calle porque nunca se sabe quién es quién. Es un imán, un líder espiritual, una voz en la comunidad, es un pilar de la comunidad “, dijo sobre Yuceturk. “Ver lo que están haciendo a puerta cerrada es ridículo y me complace derribarlos uno por uno”.