Comisionada de Salud de Nueva York da positivo a covid-19

Mary Bassett, comisionada de Salud del Estado de Nueva York, dio positivo en una prueba rápida de covid-19, poco antes de reunirse con la gobernadora Kathy Hochul.

La médico, que encabeza los esfuerzos de Nueva York para combatir la pandemia, se realizó la prueba antes de participar en una conferencia de prensa sobre la situación de la covid-19, junto a la gobernadora y otros miembros de su gabinete.

La conferencia de prensa sí se realizó, pero naturalmente sin Bassett, mientras que Kathy Hochul anunció la prueba positiva durante dicho evento.

“Todos los que me ven deben hacerse una prueba”, dijo Hochul. “Seguimos protocolos estrictos. Le van a hacer otra prueba (a Mary Bassett) de PCR sólo para confirmarlo, así que mientras tanto vamos a tomar todas las precauciones necesarias”, agregó la gobernadora.

La sesión informativa celebrada por Hochul se produce en medio de cuatro días consecutivos de niveles récord de casos de covid-19 y una creciente preocupación de que la variante Ómicron esté impulsando el aumento.

Hochul y Kathryn García, su directora de operaciones estatales, describieron planes para llevar 10 millones de pruebas a el hogar de los neoyorquinos, de los cuales 1.6 millones irán a la ciudad de Nueva York.

Según los últimos datos oficiales, casi un 8.5 % de los neoyorquinos que se han hecho la prueba del coronavirus han dado positivo, en torno a un 2% más que hace tan sólo tres días.

En la ciudad de Nueva York, una decena de musicales de Broadway han echado temporalmente el telón y las autoridades están estudiando la posibilidad de cancelar la festividad de fin de año de la plaza de Times Square, donde está previsto que acuda un millón de personas.

Las funciones de “Hamilton” están canceladas al menos hasta el 26 de diciembre, día en que está previsto que “Aladdin”, también entre los musicales afectados, regrese a los escenarios, informaron este lunes varios medios locales.

La lista la completan “Tina”, “Moulin Rouge! The Musical”, “Harry Potter and The Cursed Child”, “Doubtfire”, “Ain Too Proud”, “MJ The Musical”, “Jagged Little Pill” y “Freestyle Love Supreme”.

Nueva York supera las 60,000 muertes por covid-19

El estado de Nueva York superó las 60,000 muertes por coronavirus, según revelan nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El Departamento de Salud del estado informó el día de ayer 47,492 muertes relacionadas con covid-19 según lo informado sólo por hospitales, hogares de adultos mayores e instalaciones de atención para adultos.

Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron un recuento de muertes más completo basado en los datos del certificado de defunción informados por los funcionarios de salud estatales y municipales.

