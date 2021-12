Patrulla Fronteriza capturó a “potencial terrorista” de Arabia Saudita en frontera entre EE.UU. y México

Funcionarios de la Patrulla Fronteriza detuvieron a fines de la semana pasada a un sujeto proveniente de Arabia Saudita tildado por como un “potencial terrorista” por sus presuntos vínculos con “varias personas de interés de Yemen” en la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona, informaron las autoridades este lunes.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, es un hombre de 21 años, quien fue detenido el jueves al ingresar a territorio estadounidense desde México por la localidad de Yuma, Arizona, informó el agente de patrulla en jefe Chris T. Clem.

Resaltó el agente que el sujeto de 21 años llevaba una chaqueta adornada con un parche con la bandera de Estados Unidos y otra que decía: “Voluntario del condado de Oneida Central“.

#USBP #YumaSector agents apprehended a potential terrorist who illegally entered the U.S. from Mexico Thursday night. The 21-year-old migrant from Saudi Arabia is linked to several Yemeni subjects of interest. #BorderSecurity is #NationalSecurity pic.twitter.com/qszg0L0OYQ — Chief Patrol Agent Chris T. Clem (@USBPChiefYUM) December 20, 2021

En declaraciones recogidas por Fox News este lunes, el jefe del Cuerpo de Ambulancias Voluntarias del Condado Central de Oneida, Thomas Meyers, señaló que el hombre saudí no tiene afiliación con el grupo con sede en Nueva York.

Agregó Meyers que no sabe quién es el sujeto ni cómo pudo adquirir una de sus chaquetas, la cual es una versión descontinuada respecto a la que utiliza el grupo actualmente.

En el área de Yuma es recurrente el cruce de indocumentados en los últimos meses, ciudad donde la Patrulla Fronteriza ha procesado a personas de 30 nacionalidades, informó Univisión.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un recorrido por la frontera, pasando el jueves por Tucson, el viernes en El Paso y el sábado por Yuma, haciendo un rastreo aéreo para conocer el cruce masivo en esa zona.

“Junto al jefe Chris T. Clem, de la Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, volé sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Discutimos las acciones de sentido común que podemos tomar, en asociación con México, para prevenir el tráfico de personas, proteger a los migrantes y mantener nuestra frontera compartida”, escribió Salazar en su cuenta de Twitter. Along w/ Chief @USBPChiefYUM Clem of the Yuma Sector Border Patrol, I flew over the U.S.-Mexico border. We discussed common sense actions we can take, in partnership with #Mexico, to prevent human smuggling, protect migrants, and keep our shared border safe. pic.twitter.com/tKtR47tqnu— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) December 19, 2021

