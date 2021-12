Rogel Aguilera, sentenciado a 110 años de prisión, consigue que Kim Kardashian luche por él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de Instagram y Facebook Kim Kardashian alzó la voz para solidarizarse con Rogel Aguilera, sentenciado a 110 años de prisión, por el trágico accidente acontecido un 25 de abril de 2019 en Denver, Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y 10 resultaron lesionadas.

Las palabras de Kim Kardashian a favor de Aguilera: “Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Me di un profundo salto para averiguar cuál es la situación. Para los que no conocen este caso, Rogel Aguilera-Mederos es un joven de 26 años que fue condenado a 110 años de prisión”.

Continúa: “No estaba borracho, sus frenos en el semirremolque fallaron. Otra parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quería sentenciarlo a una condena tan larga. Sin embargo, debido a los mínimos obligatorios en Colorado, sus manos estaban atadas. Los mínimos obligatorios quitan la discreción judicial y la necesidad de terminar”.

La petición de Kim: “La ley de Colorado realmente tiene que ser cambiada y esto es tan injusto. Governor Jared Polis es una muy buena persona y sé que hará lo correcto”.

Cabe destacar que Kim Kardashian ha hecho más de una publicación a favor de Rogel Aguilera. La ex esposa de Kanye West además agregó: “Otra parte impactante del caso es esta publicación de la fiscal tras su condena. Cuatro personas murieron en este trágico accidente. Rogel tiene cadena perpetua por el accidente, que no solo destruirá su vida, sino que también afectará la vida de su esposa e hijo. Y, aun así, por alguna razón, la fiscal pensó que sería gracioso publicar una foto de un “trofeo” de una zapata de freno que recibió de un colega con una placa?. Me pone tan enferma”.

La postura de Kim Kardashian a favor de Aguilera es clara. Incluso asegura que rezará porque el gobernador de Colorado, Jared Polis, basicamente conmute la condena de Aguilera-Mederos: “Rezo para que el gobernador Polis, quien ha sido un líder apoyando reformas que aumenten la dignidad humana en el sistema legal, conmute su sentencia”.

Kim Kardashian se une a los más de cuatro millones de persona que se están uniendo por esta causa. El pasado 16 de diciembre se supo que más de un millón y medio de personas de todo el país se sumaron a una campaña para que se reduzca y conmute la sentencia impuesta al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, condenado a110 años de prisión por un accidente cerca de Denver.

“Parece que el juez no entiende qué significa ‘accidente’ ni qué significa ‘justicia’. Una falla de los frenos no puede llevar a una condena de más de un siglo. Eso debe corregirse ahora mismo. Si yo tuviese el dinero, yo mismo pagaría por el mejor abogado para ayudar a Rogel”, dijo a Efe desde Miami Miguel Paneke, una de las miles de personas que se han solidarizado con el conductor hispano.

“Lo tratan peor de los asesinos que entran a las escuelas y matan a los niños. Rogel debe ser la punta de lanza para cambiar las injustas leyes de Colorado que permiten esas largas sentencias y para cambiar a los jueces que no hacen justicia”, agregó Paneke de origen cubano.

Los peticionantes afirman que la acción de Polis es necesaria porque Aguilera Mederos, de 25 años, no estaba alcoholizado en el momento del accidente, siempre colaboró con las autoridades y además él no había recibido el entrenamiento necesario para conducir un camión de carga en la ruta de descenso de las Montañas Rocosas hasta Denver, un sector de la carretera conocido por su pronunciado declive y sus muchas curvas, que llevan al límite los frenos de los camiones, según expuso EFE.

Las redes sociales están inundadas por noticias sobre el caso de Aguilera y así de las cientos de miles, sino es que millones de muestras de apoyo a su favor.1 View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterriblevip)

Parece que el joven no es ajeno al apoyo que está recibiendo. E incluso dicen que le ha enviado un mensaje a todos aquellos que están abogando a su favor. View this post on Instagram A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

