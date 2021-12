Un futuro de cárcel para el prometido de Natti Natasha y ante esto dice: “Perdí la primera batalla”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que durante las últimas horas de ayer se diera a conocer que Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, fue encontrado culpable por los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y posesión de arma automática, él ofrece sus primeras palabras y asegura que peleará hasta el final para obtener justicia.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram el puertorriqueño advirtió que buscará apelar la decisión del jurado y reconoció que esta no es la primera vez que se ve involucrado en problemas con la ley, pues en su país natal lo buscan constantemente como si formara parte de alguna organización criminal o cártel.

“Yo nunca me he tenido que esconder. Me acusaron por dos pistolas, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a buscar la manera de seguir defendiéndome. Es una batalla muy larga, pero no me pienso rendir porque el gobierno sabe que mi dinero es legal. Toda mi vida he tenido pruebas que he superado con valentía y fuerza y esta es una más. Siempre he tenido y tendré fe en Dios”, dijo Raphy Pina.

Para finalizar, el productor dijo sentirse feliz por el hecho de que, gracias a la libertad condicional que mantiene hasta que se realice la audiencia a principios del año entrante, podrá pasar Navidad y Año Nuevo al lado de su familia.

