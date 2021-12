Estrellas en New York: Antoine Griezmann y Koke celebraron la Navidad en el Madison Square Garden viendo el Knicks-Hawks

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antoine Griezmann y Koke, compañeros en el Atlético de Madrid y amigos que hizo el fútbol, están celebrando las fiestas navideñas en New York. Ambos dijeron presente en la jornada de Navidad de la NBA, para el partido entre New York Knicks y Atlanta Hawks, que tuvo lugar en el Madison Square Garden.

Los jugadores fue “capturados” por las cámaras de la NBA, la cual los invitó a posar con el balón conmemorativo de los 75 años de la liga. Griezmann, en ocasiones pasadas, ha mostrado su fanatismo por el baloncesto y por el fútbol americano, deportes de mucha tradición en los Estados Unidos.

La mayoría de los presentes celebró este sábado, pues los Knicks vencieron a los Hawks por marcador de 101-87.

💪 Koke y Griezmann en la NBA 🏀 pic.twitter.com/saUEYOzgJj — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 25, 2021

La NBA no sería la única parada de los futbolistas en un partido en New York. Este domingo, ambos asistieron a la NFL para ver el triunfo de los New York Jets sobre los Jacksonville Jaguars (26-21).