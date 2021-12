Cardi B y Reebok se unen para crear una colección inspirada en la ciudad de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debido al éxito de la colección Cápsula Reebok x Cardi B que se lanzó en el verano, la cantante lo hace de nuevo con una colección inspirada en su ciudad natal, Nueva York.

Cardi B le está dando a la marca un significado completamente nuevo con esta entrega inspirada en las brillantes luces nocturnas de NY.

El lanzamiento, llamado “Let Me Be In My World Nighttime“, viene con una nueva zapatilla de cuero Cardi B Classic Leather metálica, así como una línea de ropa completamente nueva.

Esta colección creada junto a la estrella norteamericana del rap, conocida por su estilo relajado e irreverente, combina color y brillo con los estilos clásicos de la marca.

Haciendo lucir un look casual, elegante y a la moda combinando estas piezas con unos jeans o una playera o, por qué no, un blazer o una chamarra. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

“Puedes usar los tenis para ir al gimnasio y practicar deportes o actividades que requieran que estés cómoda, pero también puedes combinarlos con otras prendas que se adapten a tu día a día y destacarte con un estilo versátil y elegante diseñado con materiales de alta calidad”, asegura Reebok en su sitio web. View this post on Instagram A post shared by Reebok South Africa (@reeboksouthafrica)

