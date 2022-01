Elizabeth Olsen es más amable con los paparazzi que Mary-Kate y Ashley, y hoy ante la prensa explicó la razón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la última década, los roles en la familia Olsen se han invertido y Elizabeth Olsen ha pasado a ser la más famosa de todos sus miembros, por encima de las gemelas Mary-Kate y Ashley, que saltaron a la fama siendo unas niñas cuando ella aún era tan solo un bebé.

A diferencia de otras estrellas de cine con apellidos famosos, la primera de las tres mujeres nunca ha tenido ningún problema en hablar de sus hermanas mayores, siempre que sea de forma genérica y sin ahondar demasiado en su vida privada. Estos días se ha vuelto viral en las redes sociales un vídeo antiguo grabado en 2012 a la salida de los estudios de la NBC, en el que ella aparece interactuando con un grupo de paparazzi y de personas empeñadas en conseguir un autógrafo suyo.

La intérprete se mostró más que dispuesta a pararse unos minutos a saludar y firmar varias fotos, y alguien aprovechó ese momento para preguntarle por qué era mucho más amable que Mary-Kate y Ashley. Su respuesta, que no podía tener preparada de antemano, está dando mucho que hablar por la elegancia y la madurez que demostró al afirmar con mucha calma: “Porque, chicos, ustedes llevan molestándolas toda su vida”.

Elizabeth se ha convertido en una celebridad por derecho propio gracias al papel de La Bruja Escarlata en el universo Marvel mientras las gemelas han preferido dejar de lado su carrera interpretativa para centrarse por completo en su trabajo como diseñadoras. Sin embargo, el hecho de que ellas ya no formen parte de la industria cinematográfica no significa que no hayan podido darle consejos y un ejemplo muy valioso a seguir, tanto de lo que debe como de lo que no debe hacer.

