Acoso y enojo contra el único “Avenger” que no dio su pésame por la muerte de Chadwick Boseman

La actriz Elizabeth Olsen cerró su cuenta de Instagram después del ciberacoso que recibió por no publicar algún mensaje dedicado al fallecimiento de Chadwick Boseman.

Olsen cerró dicha red social por los mensajes y constantes ataques de los que fue víctima al no enviar sus condolencias a la familia de Boseman.

Anteriormente se destacó que los héroes de Marvel no solo eran compañeros de set, sino que compartían una amistad, por lo que algunos seguidores esperaban que la intérprete de Bruja Escarlata fuera una de las primeras en pronunciarse.

Pese a esto, los internautas salieron en defensa de la actriz y reprobaron esos comentarios, asegurando que las personas viven el duelo de una manera diferente y quizás Olsen aún se encuentra consternada por la noticia de la muerte del protagonista de Black Panther.

Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth y Tom Holland son algunos de los Avengers del Universo Cinematográfico de Marvel que expresaron su pésame en redes sociales.

La muerte de Chadwick Boseman no solo afectó a Hollywood y al UCM, pues algunos deportistas también reaccionaron con mensajes y fotografías.

Chadwick Boseman falleció a los 43 años, víctima del cáncer que padecía desde 2016, era un actor estadounidense reconocido por dar vida a T’Challa-Black Panther, en su trayectoria también destaca 21 Bridges, Da 5 Bloods y Marshall.

no puedo creer que hayan hecho que elizabeth olsen borre su instagram porque no publicó nada de chadwick. no sólo las personas hacen el duelo y sobrellevan la muerte de un ser querido de distintas formas sino que todavía no pasó ni un día y probablemente ni lo haya asimilado ¿?

— abril – elizabeth debicki as princess diana (@massedvction) August 29, 2020