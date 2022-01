Selena Gómez: “No creo que sea necesario tener muchos amigos… para ser ‘cool'”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A punto de estrenar una cuarta parte de la cinta animada “Hotel Transylvania” (Amazon Prime Video), este próximo 14 de enero, Selena Gómez comparte con los medios sus sentimientos sobre lo que ha significado para ella dar voz al personaje de “Mavis” desde que tenía 19 años, cuando empezó la saga allá en el 2012, y cómo se parece a ella.

“Ha sido un placer hacer este personaje a la vez que crecía, llevo tanto tiempo haciéndolo (diez años). Cuando comencé estaba en otro momento distinto de mi vida, así que ha sido maravilloso crecer con este personaje. ‘Mavis’ es definitivamente fuerte, y no se exige continuamente ser grande, y siempre se está preocupando y así es mi personalidad también.

“Yo siempre quiero que las cosas funcionen bien y entiendo lo que es tener diferencias con familiares y ese tipo de cosas así. Me gusta que estamos tocando temas reales, pero de una forma loca, es divertido“.

Son maravillosos “outsiders”, así que ¿cuál sería tu consejo para aquellas personas que no se sienten que no encajan?, y sufren tratando de ser como todos los demás…

Creo que es un reto. Todos los días te despiertas y hay veces que no puedes escoger, te sientes así (que no encajas).

“A mí me ayuda tomarme tiempo y descansar de las redes sociales de vez en cuando. Y hay que disfrutar de estar en el presente con uno mismo de vez en cuando, pero no creo que sea necesario tener muchos amigos o mucha gente a tu alrededor para ser ‘cool’, porque por ejemplo, yo tengo cuatro amigos y creo que somos los más cool”.

¿Cómo es trabajar con Andy Samberg, (Jonathan, su pareja en la película)?

Recuerdo que estaba emocionada de conocer a Andy porque crecí viendo “SNL” y debo decir que la primera vez que nos sentamos a hablar juntos me lo hizo muy fácil y divertido y me ayuda a relajarme en las entrevistas y a sentirme un poquito normal.

“Además de que me protege y eso no lo olvidaré, porque me hicieron una pregunta relacionada con parejas y yo no contesto esas preguntas y Andy la contestó por mí, ¡así que me encantó!”.

