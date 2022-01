Acciones de Beyond Meat tienen una subida después de anunciar su alianza con KFC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Beyond Meat / Cortesía

Las acciones de Beyond subían más de un 7% este miércoles y rondaban los $61 dólares al medio día en Nueva York, dio a conocer BNN Bloomberg, luego de que KFC confirmó que sus restaurantes comenzarán a vender pollo de origen vegetal el 10 de enero.

Kentucky Fried Chicken y Beyond Meat están comenzando el nuevo año con el esperado Beyond Fried Chicken, basado en plantas y no preparado de manera vegana o vegetariana, con un debut a nivel nacional en todas las sucursales de la cadena en los EE.UU.

Solo faltan unos días para que el Beyond Fried Chicken se ofrezca por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Beyond Meat, está elaborado a base de plantas y fue desarrollado por Beyond Meat exclusivamente para KFC. La marca asegura que su producto cuenta con el delicioso sabor y la jugosa satisfacción que se esperaría del icónico pollo frito de KFC, pero en una opción a base de plantas.

“La misión desde el primer día fue simple: hacer el Kentucky Fried Chicken de fama mundial a partir de plantas“, dijo Kevin Hochman, presidente de KFC EE.UU. “Y ahora, más de dos años después, podemos decir ‘misión cumplida'”.

KFC fue el primer servicio de comida rápida nacional de EE.UU. en introducir pollo de origen vegetal cuando probó su primera interacción de Beyond Fried Chicken en agosto de 2019, como parte de una prueba de edición limitada en Atlanta. El lanzamiento tuvo un éxito abrumador y la tienda de prueba se agotó en menos de cinco horas.

En 2020, Kentucky Fried Chicken and Beyond Meat expandió la prueba para seleccionar restaurantes en Nashville y Charlotte. Ese verano, KFC compartió un adelanto de Beyond Fried Chicken en restaurantes selectos en el sur de California, lo que llevó a otra venta agotada en solo una semana.

“No podríamos estar más orgullosos de asociarnos con KFC para ofrecer el mejor producto de su clase que no solo brinda la deliciosa experiencia que los consumidores esperan de esta cadena icónica, sino que también brinda los beneficios adicionales de la carne de origen vegetal”, dijo Ethan Brown, Fundador y CEO de Beyond Meat. “Estamos realmente encantados de ponerlo a disposición de los consumidores de todo el país”.

El producto estará disponible como comida combinada o a la carta en pedidos de seis o 12 piezas y los precios comienzan en $6.99 y pueden variar según la ubicación.

