Es oficial: Chiqui Delgado se reincorpora a ‘Despierta América’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Es oficial, Chiquinquirá Delgado se reincorpora a ‘Despierta América’. y tendrá su propio segmento… ¿Desde cuando? ¿De qué? ¿Y cuando la podrás ver? te contamos a continuación.

En el marco de los festejos del 25 Aniversario del show matutino de Univision, Karla Martínez, Francisca Lachapel y Raúl González anunciaron el regreso de la querida venezolana, quien si bien estuvo solo 2 años conduciendo de los 25, y van a hacer 10 que se fue, su paso por ‘Despierta América’ dejó una gran huella.

¿Qué es lo que hará la empresaria y presentadora venezolana en el show de las mañanas de Univision? Tendrá un segmento, ‘Mejora Tu Vida con Chiqui’, que irá los viernes, y en donde dará consejos importantes para estar en tu mejor estado a nivel espiritual, físico y emocional, con tips que ella ha podido sacar de su propia experiencia.

“Cuando uno forma parte de la familia de ‘Despierta América’, se queda siempre contigo. Yo estoy feliz de estar de vuelva, por ahora desde casa, con un segmento que quiere dar buenas noticias en medio de toda esta ansiedad y este estrés que estamos viviendo, y no es un secreto para nadie que nos ha impactado en la vida de todo”, comenzó explicando Chiqui a sus de nuevo compañeros.

En el primero compartió la importancia de la relajación y lo que ha significado en su vida, en especial frente a eventos que no puedes controlar. Recordemos que hace unos días, Jorge Ramos, su pareja, contó que recién comenzando las vacaciones él dio positivo de COVID y todos, menos él, debieron regresarse de emergencia a Miami.

Por supuesto, también recordó su paso por ‘Despierta América’, y como esos dos años que estuvo conduciendo no solo impactaron la vida de los televidentes, sino la de ella también.

“Ese primer día yo estaba asustadísisima, y Karla, como siempre, me apoyó muchísimo… Tengo gratos recuerdos de ‘Despierta América’, por ejemplo el primer día de la escuela de Carlota, todo el equipo se fue a llorar conmigo por una ventanita mientras Carlota ni me miraba… Recuerdos hermosos de los disfrace de Halloween, las locuras de doña Meche, que por cierto yo no le caía muy bien… Cuando me fui con Pitbull al ‘Palacio de los Jugos’, el estado del tiempo con Tom Hanks, son tantos momentos inolvidables, sorpresas en el día de la madre que lo hacían llorar a uno”, contó Chiqui.

En el 2012, Chiqui Delgado sorprendió anunciando que se iba de la ‘Casita más feliz de la televisión hispana’, ¿la razón? Al igual que lo hizo Ana Patricia Gámez cuando dejó ‘Enamorándonos’, por sus hijas. En su caso, salía de su casa a las 4:30 AM y regresaba ya cuando Carlota estaba en la escuela. Su otra hija, Maria Elena, se había ido a estudiar a New York, y sentía que era el momento de no perderse nada del crecimiento de sus ‘bebés’.

Lo que nunca abandonó fue la conducción de ‘Mira Quién Baila’, realizó otros emprendimientos, algunos continúan y crecieron y otros quedaron en el camino. Ahora se encuentra muy comprometida con su empresa ‘Kira’, que, como su segmento en ‘Despierta América’, apunta a mejorar la calidad de vida. En este caso con vitaminas, chocolate, detox y recetas de sus famosos jugos verdes.

MIRA AQUÍ CÓMO CHIQUI DELGADO DIO LA NOTICIA DE SU REGRESO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Chiqui Delgado confirma que Jorge Ramos da negativo de COVID y está camino a Miami

•Jorge Ramos: Contagiado de COVID quedó atrapado en una isla paradisíaca

•Chiquinquirá Delgado muestra la oficina que diseñó en su mansión de Florida