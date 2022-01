Nuevo escándalo: Modelo reveló una “noche de amor” con el futbolista del Manchester City Jack Grealish [Fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El extremo inglés del Manchester City Jack Grealish vuelve a estar en medio de un escándalo en lo que respecta a su vida personal y esta vez fue gracias a la estrella Chloe Brockett, perteneciente al reality show inglés The Only Way Is Essex (TOWIE), quien aseguró haber tenido una “noche de amor” con el jugador en los días posteriores a la Eurocopa 2020.

Brockett, de 21 años, aseguró para el diario The Sun que tuvo un encuentro con Grealish en Mykonos, Grecia, al que conoció de fiesta en un club mientras se encontraba de paseo.

“Nos conocimos en Toy Room (un local cuyo lema es ‘Los pecadores siempre son bienvenidos’) y él se dirigió directamente hacia mí. No estoy segura de si me reconoció de ‘TOWIE’ o no, pero se presentó y comenzamos a charlar. Mi primera impresión de él fue que era realmente encantador, muy conversador y amigable. Y obviamente es muy guapo. Parecía un chico encantador”, expresó la modelo para el diario inglés.

“No utilizó ninguna frase para ligar y nos lo pasamos muy bien, hablando, bebiendo y divirtiéndonos. Luego, más tarde, me pidió que volviera a su residencia y acepté“, complementó Brockett. View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Chloé B (@chloebrockett)

La polémica es que en el mes de noviembre, el futbolista de los Citizens también estuvo relacionado con otra personalidad inglesa: la actriz y presentadora de televisión Emily Atack. View this post on Instagram A post shared by Emily Atack (@emilyatack)

Cabe destacar que los presuntos vínculos tanto con Brockett como con Atack los tuvo manteniendo su relación con la también modelo Sasha Attwood, quien es su novia desde la adolescencia y con la cual acumula más de diez años de noviazgo. View this post on Instagram A post shared by Sasha Rebecca (@sasha__rebecca)

Este no es el primer escándalo en el que se ve involucrado Grealish. En 2015, mientras jugaba para el Aston Villa, fue encontrado en estado de ebriedad durante unas vacaciones en Tenerife, mientras que un año después al celebrar su cumpleaños fue despedido de un hotel por el escándalo que armó junto a dos mujeres y sus amigo.

Además, para 2020, sufrió un accidente automovilístico tras romper la cuarentena y viajar en pantuflas y meses después un presunto Grealish apareció en un video sexual junto con una persona distinta a su novia Sasha.

