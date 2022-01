Agenda de eventos que no te puedes perder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Honrarán legado de Chick Corea

Jazz at Lincoln Center honrará la música y el legado del difunto ícono del jazz, Chick Corea en el Rose Theatre hoy y mañana a las 8:00 p.m. con el show Celebrando Chick Corea, dirigidos por el antiguo compañero de banda del artista, el bajista John Patitucci, los conciertos reunirán a colaboradores y miembros de la banda de las casi seis décadas de carrera musical de Corea para interpretar algunas de sus composiciones más queridas e influyentes, que abarcan sus contribuciones al jazz directo, jazz fusión, vanguardia, jazz latino, rock progresivo clásico y más. Entre las estrellas que participan se encuentran Wynton Marsalis en la trompeta; el salsero y activista Rubén Blades; Béla Fleck la virtuosa del banjo; el flautista Hubert Laws; los pianistas Renee Rosnes, Billy Childs y Geoffrey Keezer. Informes: jazz.org/chickcorea

Archivo

Enero mes de la ópera

Este mes, la New York City Opera (bajo la dirección de Michael Capasso, Director General) producirá su último estreno mundial de una nueva ópera estadounidense, El Jardín de Finzi-Continis de Ricky Ian Gordon, una coproducción con el National Yiddish Theatre Folksbiene (Zalmen Mlotek, Director Artístico, Dominick Balletta, Director Ejecutivo). Con libreto de Michael Korie, basado en la novela de 1962 de Giorgio Bassani, la producción dramática será dirigido por James Lowe y se inaugurará el miércoles 19 de enero en el Edmond J. Safra Hall del Museo del Patrimonio Judío – A Living Monumento al Holocausto. Cantado en inglés. Informes:.nycopera.com

Cortesía

Queens Museum y el Año de la Incertidumbre

En el Queens Museum inicia el año nuevo con la última fase de Year of Uncertainty (Año de Incertidumbre o YoU). Fase III: Sintetizar y Reflexionar cierra un año de investigación colectiva y colaboración mediante conversaciones públicas y estratégicas. Se exponen las últimas iteraciones de exposiciones y presentaciones reflexionadas cuidadosamente por parte de lxs Artistas-En-Residencia y los Socios Comunitarios. Informes: queensmuseum.org

Cortesía

Retornan a musical Chicago

El multi aclamado musical Chicago retorna a las marquesinas de la Gran Manzana con las actuaciones estelares de Charlotte d’Amboise como Roxie Hart y Bianca Marroquín como Velma Kelly quienes celebran 25 y 20 años de colaboración en la obra y quienes estarán hasta el 13 de marzo. Las funciones se cumplen en el teatro Ambassador Theatre (219 W. 49th St). Informes: chicagothemusical.com

Bianca Marroquín en su papel de Roxie Hart en el musical ‘Chicago’. /Archivo

Show de patinaje en hielo

Ice Theatre of New York (ITNY) presenta 2022 City Skate Pop Up Concerts los martes y jueves desde este martes al 17 de febrero de 2022 a las 12:40 p. m. en The Rink at Bank of America Winter Village en Bryant Park. Los artistas de ITNY incluyen a la atleta olímpica Kaitlyn Weaver, los miembros de ITNY Ensemble Armen Agaian, Danil Berdnikov, Sarah France, Valerie Levine, Liz Schmidt y los jóvenes aprendices de danza sobre hielo Oona y Gage Brown. Informes: icetheatre.org

Cortesía

Carros chocones en Bryant Park

Pura diversión para chicos y grandes durante el Winter Village Park en el Bryant Park son los carros chocones que retorna este año y estará activo hasta el 27 de febrero. Los horarios disponibles son entre las 2 p. m. y las 8 p. m. de lunes a viernes y de 11 a. m. a 5 p. m. los fines de semana. Informes: bryantpark.org