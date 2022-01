Chávez Jr. asegura ser más guapo que Canelo Álvarez: “Le he bajado varias morras” [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que se van a cumplir cinco años de su pelea, Julio César Chávez Jr. mantiene su rivalidad con Saúl “Canelo” Álvarez. Según sus palabras, el tapatío le tiene coraje porque le ha quitado varias novias.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene tanto coraje”, comentó Chávez Jr. durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El Junior viene de imponerse al peruano David “Pantera” Zegarra hace unas semanas. En este sentido, durante el live, aseguró que están buscando nuevas alianzas para pactar su próximo como combate.

“Estamos viendo. ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el Flaco, Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie”, dijo el nacido en Culiacán.

