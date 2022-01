No le importó la familia: Futbolista brasileño Hulk presumió a su esposa-sobrina en Bikini para celebrar el título de liga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El brasileño Hulk, con pasado en Porto y Zenit, ha retumbado en las redes sociales en las últimas horas y no precisamente por sus dotes con el balón. A través de la red social Instagram, Hulk mostró a su esposa embarazada -que a su vez también era su sobrina- para celebrar el título de liga que conquistó con el Atlético Mineiro hace algunas semanas.



Una galería de fotos confirmó el bueno momento que vive la relación entre Hulk y su sobrina cuando la pareja se mostró junto a unos amigos en un yate tiempo después que los medios expusieran que se había separado de Iran Angelo, su esposa durante 12 años, para unirse con una familiar más joven.

Esta persona resultó siendo Camila Sousa, la sobrina favorita de Iran Angelo hasta que se dio a conocer el desplante que le realizó la joven con el que era su esposo.

Tras la incómoda situación, Hulk contrajo matrimonio con Camila al poco tiempo de dejar su anterior relación para posteriormente anunciar en septiembre que esperaban un hijo juntos.

Este sería el cuarto hijo de Hulk luego de tres que tuvo con Irán en su relación que duró desde el año 2007 hasta el 2019.

Por su parte, Camila no tuvo miedo de vestir un traje de baño de dos piezas a pesar de su barriga en la expedición que realizó junto a Hulk en Trancoso, un popular destino turístico de Brasil.

Anteriormente y con miras a disfrutar en navidades y año nuevo también habían mantenido un viaje de relajación en Estados Unidos, específicamente a Miami Beach en Florida. View this post on Instagram A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Lo cierto es que a pesar que Hulk sigue de vacaciones, el extremo de 35 años no descansa y ha subido sus últimas rutinas de entrenamiento donde deja en claro que sigue más vigente que nunca y que irá por un nuevo campeonato con Atlético Mineiro. View this post on Instagram A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

