Ginecóloga revela los peligros de usar pantiprotectores todos los días

Los pantiprotectores se han convertido en un producto de higiene femenina útil no sólo durante el periodo menstrual, sino durante el resto del mes, pero usar pantiprotectores todos los días conlleva peligros para la salud íntima de las mujeres. Una ginecóloga reveló en su cuenta de TikTok cuáles son algunos de esos riesgos y por qué las mujeres deberían dejar de lado esta práctica.

Identificada en TikTok como “AnniedeliversMD”, esta ginecóloga ha cobrado relevancia por sus decenas de videos donde explica las experiencias más comunes vividas por sus pacientes y por sus consejos prácticos para la salud femenina. Annie señala que el uso frecuente de pantiprotectores puede provocar la llamada “dermatitis de contacto”, que se trata de un sarpullido rojo que causa comezón e irritación y que puede confundirse fácilmente con una infección.

La doctora señala que el olor vaginal es completamente normal, a menos que sufras alguna infección, por lo que no hay razón para tratar de ocultarlo. Las descargas también son normales, pero la doctora no recomienda usar pantiprotectores para no manchar la ropa interior.

“Recomiendo llevar una bolsa ziploc en tu cartera. Cuando sientas una descarga cambia tu ropa interior, pero ya no uses esos protectores. A la piel de tu vulva no les gusta”, recomienda la ginecóloga, que también señala que algunas mujeres los han usado con tanta frecuencia durante tanto tiempo, que es posible distinguir una línea definida en sus vulvas, como una marca causada por este producto.

Síntomas de la dermatitis de contacto

La dermatitis de contacto es una erupción cutánea rojiza y que, como su nombre lo indica, aparece por tener contacto con una sustancia como fragancias, jabones o cosméticos, o por una reacción alérgica a plantas o metales.

Según la Clínica Mayo la dermatitis de contacto puede causar un sarpullido rojo, picazón, piel seca, grietas, hinchazón, ardor, sensibilidad, y hasta bultos y ampollas con secreciones y costras. Generalmente, evitar el contacto con lo que causa reacción es suficiente para terminar con el problema en dos o cuatro semanas, pero si no desaparecen los síntomas será necesario consultar a un dermatólogo.

