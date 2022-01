Mientras Adamari López se recupera del Covid, Alaïa celebra su primer millón de seguidores junto a Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras Adamari López se recupera del covid que padece, su hija Alaïa celebra que llegó al millón de seguidores en su cuenta de Instagram junto a Toni Costa, su padre y ex pareja de López.

Un divertido video en el que ambos bailan una coreografía, y donde Alaïa muestra un número 1 de color dorado, fue cómo anunciaron que la pequeña alcanzó su primer millón en la popular red social en la que su madre tiene más de siete millones y su padre casi dos millones de seguidores.

“WOOOOW YA SOMOS 1 MILLÓN DE AMIGUIT@S AQUÍ!! GRACIAS! Y lo celebramos bailando con mi papi @toni esta divertida coreografía de @giblackmusic”, fue el mensaje publicado en la cuenta de Alaïa, que es administrada por sus padres.

Esta cuenta fue creada el 14 de noviembre del año 2014. A la pequeña le tomó poco más de siete años alcanzar su primer millón.

Adamari López se unió a la celebración con un comentario: “Te Amo princesa de mami…. Felicidades. 1 millón de seguidores Alaïa”. Además, muchos de sus seguidores la felicitaron con lindos mensajes y desearon la pronta recuperación de su madre.

“Esooooooo chiquita felicitaciones. Dios te bendiga y espero mami se recupere pronto”

“Felicidades, somos muchos los que te queremos y disfrutamos tus fotos y videos”.

“Muchas bendiciones tienes un padre súper especial dios los bendiga y que tu mami esté pronto recuperada”.

“Felicidades princesa bellos”.

Además de celebrar junto a su padre su primer millón de seguidores en Instagram, también los vimos juntos en la clase de equitación de la pequeña y mostró sus habilidades para montar a caballo.

En los comentarios de esta publicación una persona dijo que Alaïa estaba en demasiadas actividades, y Toni no perdió tiempo y le contestó.

“Es niñita tiene demasiada actividad, y cómo se hacen con la escuela”, le dijeron y esta fue la respuesta de Toni Costa: “Fácil, ella va a su escuela, tiene tiempo de todo, se hacer todas las actividades que ella decide hacer, hace sus tareas, juega en casa, y todo, solo es organizarse y querer”.

Adamari López con covid

Mediante sus historias de Instagram la presentadora boricua Adamari López informó que dio positivo al virus y que se mantendrá alejada hasta que su resultado sea negativo.

“Hola hola mi gente linda, un besito muy grande para todos. Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado ha salido positivo. Solamente quería dejarles saber. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo y solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y buenos deseos“, informó.

