American Airlines se está deshaciendo de otro servicio útil a bordo

Volar en tiempos de pandemia se ha convertido en una nueva experiencia para cientos de pasajeros que a lo largo de estos meses han aprendido a no quejarse por la falta de comida abordo o por la ausencia de cacahuates, a cambio reciben mascarillas (si es que la necesitan) gel antibacterial y toallitas desinfectantes.



Pero en esta última modificación por la pandemia, American Airlines se ha desecho de otro servicio gratis y útil a bordo.



De acuerdo con The Points Guy, a partir de ahora, la aerolínea no entregará toallitas desinfectantes a los pasajeros cuando aborden al avión.



American Airlines no elimina este servicio gratuito como parte de su reducción de costos, sino como parte de un problema de stock debido a la cadena de suministros que también afecta a diversas industrias y empresas de todo el mundo.



El medio antes mencionado informó que, si bien American Airlines no proporcionará las toallitas a todos los pasajeros cuando aborden como parte del protocolo de sanidad, si las seguirá proporcionando sólo a quienes las necesiten.



La aerolínea con esta medida no estará cayendo en ninguna anomalía ya que como bien o han dicho los expertos en transmisión de Covid, el riesgo de contagio tocando alguna superficie es muy baja y ha mencionado como riesgo principal las gotitas respiratorias.



Siguiendo las recomendaciones, American Airlines seguirá pidiendo a sus pasajeros que usen una cubierta para la cara desde que entran al aeropuerto hasta que abordan el avión y el tiempo que dure su viaje, para evitar al 100 por ciento el contagio.



Las personas que quedan exentas de usar la cubierta serán los menores de dos años y personas con alguna discapacidad que les impida portarlas.



Se espera que el anuncio de esta nueva restricción no genere problemas en los usuarios de American Airlines y que en medida de lo posible puedan viajar con sus propios suministros para hacer su viaje más placentero, sobre todo seguro.

