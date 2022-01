Clienta pide el reembolso de su compra al enterarse que la dueña es negra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El racismo sigue siendo un problema en la sociedad, como muestra el correo electrónico que recibió la dueña de una tienda pidiendo el reembolso de su compra porque no suele apoyar a gente negra.



“¿Pueden cancelar mi pedido? Desafortunadamente, no sabía que eres una persona de color y simplemente no me gusta apoyar a las pequeñas empresas que no (se alinean) con mi versión de apoyo”, así inició el cliente el correo electrónico.



El cliente no paró, al contrario, siguió argumentando por qué quería su reembolso: “Antes de comenzar y seguir una carrera tirano, tenga en cuenta que (se) llama mi preferencia. Porque todos sabemos cómo les gusta actuar a ustedes cuando las cosas no salen como quieren”.



La dueña no pudo contenerse y le respondió a través de un video que después compartió en su cuenta de TikTok: “¿Qué quieres decir con ustedes? ¿Cómo nos gusta actuar? ¿Cómo esperas que alguien actúe cuando es 2022 y todavía estás dando este tipo de energía?”.



El cliente, a parte de pedir su reembolso al día siguiente hizo otra petición a la dueña, y pidió que debiese dejar en claro en su sitio que se trata de una mujer negra.



El correo lo cerró con un mensaje aludiendo al Día de Martin Luther King Jr.



Como era de esperarse, la dueña se mostró consternada, sobre todo decepcionada de que aún exista este tipo de personas con ideas racistas: “Estoy perturbado por el hecho de que pensaste que esto estaba bien. Podrías haber perdido un reembolso. No hago preguntas sobre por qué la gente quiere reembolso. Esto no está bien. Necesitamos hacerlo mejor en 2022”.



El video de la víctima de racismo se ha reproducido más de 113,000 veces y ha recibido cientos de comentarios apoyando su negocio y lamentando que aún existan personas racistas, sobre todo, han lamentado que la sociedad no se sensibilice con otras personas pese a la grave situación sanitaria que vive el mundo a causa del Covid.

Te puede interesar: