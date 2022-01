“Sex and The City: And Just Like That…” se grabó en 25 escenarios distintos de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carrie Bradshaw -personaje interpretado por Sarah Jessica Parker– ha sido durante años una referencia de la moda y del amor, esto lo ha hecho a través de la serie “Sex and The City” que recientemente estrenó una temporada especial en HBO Max,.

“Sex and The City: And Just Like That…” ha encantado con los nuevos episodios por el regreso de los personajes, el cambio que están teniendo sus vidas y por mostrar a una Nueva York más moderna a través de los 25 escenarios donde grabaron.

También ha sido un regreso muy esperado por todos los amantes de la moda y, ahora también, amantes del diseño de interiores pues esta temporada tiene muchas referencias sobre esto.

Según lo que han reseñado medios especializados, “Sex and The City: And Just Like That…” ha sido grabada en espacios como el auditorio de la Escuela de Música de Manhattan, el restaurante Sant Ambroeus y The East Pole Kitchen and Bar.

Según “Architectural Digest“, todos los apartamentos que se ven en la serie fueron construidos en ese último lugar -The East Pole Kitchen and Bar- a excepción del de uno de los nuevos personajes, el cual sí es un apartamento real.

Un equipo de talentosos diseñadores fueron los encargados de idear cada una de las viviendas de los protagonistas, tomando en cuenta claro la personalidad de cada uno.

Incluso dieron un toque de modernidad, todo lo que se le era permitido, al antiguo apartamento de Carrie Bradshaw al que tuvo que volver a mudarse en esta nueva entrega.

Es por esto que cada uno de los espacios resulta una especie de revista que se puede tomar como referencia a la hora de decorar aunque, claro, seguro muchos de los elementos no podrán ser de diseñador como la de estos queridos personajes.

