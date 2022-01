“Me importaba una mierda ser calientabanquillos del Camp Nou por dinero”: la confesión de un campeón del Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Considerado como uno de los peores fichajes que hizo el FC Barcelona en los últimos diez años, el futbolista camerunés Alexdre Song hizo un repaso de su trayecotria. Contó que, durante su pasantía de dos años (2012-2014) en el Camp Nou, no le importaba quedarse en el banco de suplentes y disputar pocos partidos, en vista del buen sueldo que percibía.

“Cuando el Barcelona me ofreció un contrato, y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba. Sabía que ahora me haría millonario”, contó Song en un live de Instagram con su compatriota Pascal Siakam, el camerunés que milita en la NBA con los Toronto Raptors.

A sus 34 años de edad, Alex sigue activo en un destino exótico: la liga de Yibuti, con el AS Arta Solar 7. En este sentido, también habló de sus inicios con el Arsenal. “La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro. Cuando fiché por ellos ganaba 15,000 euros ($17,000 dólares) a la semana“, dijo.

Además, contó una anécdota que tuvo con Thierry Henry, quien para ese entonces era la gran estrella de los Gunners: “También porque me di cuenta de lo malgastador que era. Iba a entrenar y veía a Henry aparecer con una verdadera joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo coche a toda costa. Fui al concesionario y me compré el mismo, pero tuve que devolverlo a las dos semanas. Mi dinero se estaba yendo en gasolina“.

