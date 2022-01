Hija de Luis Enrique confirma su romance con el nuevo fichaje del Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pareja formada por el futbolista Ferran Torres, flamante fichaje del FC Barcelona, y Sira Martínez, la talentosa amazona que, además, es la hija del seleccionador de fútbol de España, Luis Enrique Martínez, confirmó de manera oficial su relación sentimental en las redes sociales y a través de una foto que deja patente lo orgulloso que el joven delantero se siente de los logros profesionales de su novia.

La deportista se proclamó este fin de semana campeona de España de saltos, todo ello en un torneo celebrado en el Real Club Polo de Barcelona, la ciudad en la que ambos residen ahora. Hay que recordar que Ferran se mudó a la capital catalana hace escasas semanas tras su contratación por el principal club futbolístico de la ciudad: un sueño hecho realidad para el ariete valenciano y, además, la ocasión perfecta para cultivar su historia de amor con Sira.

Ferran Torres con Sira Martínez pic.twitter.com/TDzTBIwTEl — Frases inspiradoras (@Frasesi01948842) January 16, 2022

La hija de Luis Enrique compartió en su perfil de Instagram una foto que la acreditaba como vencedora de la competición y, curiosamente, también como la destinataria de la ‘medalla de bronce’ tras cosechar también la tercera mejor puntuación. Al margen de la discreción con la que suele gestionar el interés sobre su ámbito más privado, el deportista no tardó en republicar la imagen para exhibir abiertamente su felicidad ante semejante cosecha de metales.

El que fuera jugador del Manchester City y, anteriormente, del Valencia vive una nueva e ilusionante etapa deportiva en Barcelona. Eso le ha permitido, además, disfrutar de un romance con Sira, que ya no se ve definido por la distancia física que antes les separaba. Ambos iniciaron su noviazgo cuando este se encontraba en Inglaterra, y a la buena marcha de su relación también ha contribuido el excelente vínculo personal y deportivo que le une a Luis Enrique, su jefe en el combinado nacional.

“Desde que vine a la selección, [Luis Enrique] me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Y al final eso es lo que quiere cualquier jugador”, explicaba el joven de 21 años, los mismos que tiene su pareja, durante la pasada Eurocopa. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Le considero mi padre, es como nuestro padre”, añadía. View this post on Instagram A post shared by Sira Martinez (@siramartinezc)

