NFL Playoffs: Patrick Mahomes brilió y los Kansas City Chiefs eliminaron a los Buffalo Bills en uno de los mejores juegos de la historia [Video]

Los Kansas City Chiefs están nuevamente a un partido de disputar el Super Bowl tras vencer a los Buffalo Bills (42-36) en la ronda divisional de los Playoffs de la NFL. Patrick Mahomes brilló en el cierre de un partido que marca un antes y después para muchos, debido al nivel en el que se jugó y al dramatismo que tuvo el encuentro.

Por los Chiefs, Patrick Mahomes, cuarto con más yardas en la liga, 4.839; pasó para 378 yardas y tres anotaciones. Con los Bills, Josh Allen, octavo en yardas en el año, 4.407; acumuló 329 yardas por aire y cuatro TD.

Buffalo celebró con su primer ataque que culminó con TD por tierra de Devin Singletary para ponerse arriba por siete puntos. Kansas City respondió de la mano de su pasador, quien resolvió con una jugada personal la llegada a las diagonales; 7-7.

En el segundo cuarto los Chiefs volvieron a establecer una larga ofensiva de 86 yardas y 12 jugadas que terminó con festejó en la zona de anotación del receptor Byron Pringle, quien atrapó el envío de Mahomes para dar la ventaja al local 14-7.

Si el trabajo de Mahomes fue sobresaliente en la primera mitad, Josh Allen no se quedó atrás al conectar su primer pase de anotación con Gabriel Davis que igualó el duelo en 14 puntos.

Kansas City empezó explosivo el tercer cuarto. Convirtió un gol de campo para tomar distancia 17-14, y una serie ofensiva después alargó la ventaja 23-14 con pase de anotación para Mecole Hardman.

Buffalo respondió con el envío más largo de la temporada de Josh Allen, fue de 49 yardas para Gabriel Davis, quien los acercó 23-21.

En el último periodo un regreso de patada de 45 yardas de Tyreek Hill colocó a los Chiefs dentro de la yarda 20 del visitante, posición de campo que aprovecharon para sumar tres puntos; 26-21.

Jugada clave en el partido fue la que se presentó a los Bills en cuarta oportunidad y 13 por avanzar, en la que el dueño del jersey número 17 encontró en la zona de anotación a Gabriel Davis para tomar el control del juego 29-26 a favor de Buffalo. THE @BUFFALOBILLS HAVE THE LEAD. #NFLPlayoffs



📱: https://t.co/bCIjXIlFWh pic.twitter.com/NrxNk9jSHq— NFL (@NFL) January 24, 2022

Mahomes regresó al campo con menos de dos minutos para el final. Inició su ofensiva en la yarda 25 de su campo, llevó a su equipo a la anotación con un envío a Tyreek Hill y devolvió la ventaja a los Chiefs de 33-29. MAHOMES. TYREEK.



CHIEFS RETAKE THE LEAD. #NFLPlayoffs



📱: https://t.co/bCIjXIlFWh pic.twitter.com/QCPXcRYAT7— NFL (@NFL) January 24, 2022

Josh Allen contó con 60 segundos en su última ofensiva, suficientes para cruzar el campo y mandar un pase de TD a Gabriel Davis que dio otro vuelco al marcador 36-33 a favor de los Bills. JOSH ALLEN AND GABRIEL DAVIS' 4TH TD GIVES THE BILLS THE LEAD WITH 17 SECONDS.



📱: https://t.co/bCIjXIlFWh pic.twitter.com/DgdL4Pwvnd— NFL (@NFL) January 24, 2022

Con sólo 13 segundos Patrick Mahomes arrastró a la defensiva rival de su yarda 25 a la 30 del oponente. Desde ahí su pateador Harrison Butker conectó un gol de campo de 49 yardas que igualó el choque, 36-36, y lo mandó a tiempo extra. MAHOMES HAD 13 SECONDS! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/68g4cJ0sqW— NFL (@NFL) January 24, 2022