Viajó 2,000 millas con su familia por un nuevo empleo y lo echan el primer día por tener sobrepeso

Un hombre dijo que fue despedido por estar demasiado gordo, según sus propias palabras. Esto sucedió después de haberse mudado con su familia 2,000 millas por el nuevo trabajo.

La familia Griffin esperaba iniciar una nueva vida después de dejar la ciudad de Queensland, Australia, por un nuevo hogar en Tasmania.

Sin embargo, Hamish Griffin dice que fue despedido solo dos horas después de iniciar sus labores como gerente en el parque Big4 Strahan Holiday Retreat.

Hamish Griffin dijo que sus jefes le dijeron que su peso podría ser un problema cuando le pidieron que moviera un sofá de lugar.

Griffin dijo: “Me dijeron que no podía hacer el trabajo porque estaba demasiado gordo. Me dijeron que no podría empujar una cortadora de césped o subir una escalera. He sido administrador de un parque en el noroeste de Queensland durante ocho años, he estado haciendo el trabajo durante ocho años”.

Aunque su trabajo requiere algo de trabajo de mantenimiento, Hamish dice que su labor era más bien un puesto de gestión.

“Claro, tienes situaciones urgentes en las que podrías tener poco personal, o podrías tener que ir a ayudar a alguien, que es lo que he estado haciendo durante los últimos ocho años en una propiedad más grande, en condiciones más duras”.

Según informó Lad Bible, los propietarios del parque dijeron que el despido de Griffin se debió a un problema de salud en el lugar de trabajo y que podría lastimarse mientras trabajaba.

También dijeron que Hamish les ocultó su condición de salud. Es decir, su sobrepeso.

Ante esto, Griffin dijo: “¿Por qué les diría? Tener algunos kilos de más, en mi opinión, no me va a inhibir y no me ha inhibido durante los últimos ocho años para llevar a cabo mis funciones como administrador de un parque”.

La familia dice que solo pasaron una noche en su nueva casa y optaron por empacar y marcharse.

Hamish continuó diciendo: “Fue un shock. La noche anterior, el jefe y su esposa nos visitaron y nos recibieron con una botella de vino. Esa mañana, mi hijo había estado jugando junto al arroyo. Estábamos disfrutando de este paraíso que iba a ser nuestro nuevo hogar, y ahora tenía que pensar dónde íbamos a dormir esa noche”.

“Este no era solo un nuevo trabajo que habíamos perdido. Esta era la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado por una nueva vida“, añadió.

Hasta el momento, Big4 Strahan Holiday Retreat no han hecho comentarios sobre este tema.

