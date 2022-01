A Frida Sofía le dejaron los brazos llenos de moretones. Se confiesa en El Gordo y la Flaca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Frida Sofía se confesó con las cámaras de El Gordo y la Flaca: “No pasó nada, la verdad fue algo muy simple. A la manager del restaurante Joia no le caí bien y desde un inicio me quisieron sacar del lugar y al final lo consiguieron, pero me sacaron muy feo. Además, los de seguridad del restaurante me hicieron marcas en los brazos y dijeron que era porque me había robado un agua”.

La cantante fue clara al destacar que sus marcas en el brazo no fueron hechas por la policía, sino por los empleados del restaurante. De momento se desconoce la razón concreta por la cual afirma ella que en el restaurante la miraban mal desde un inicio. Y cómo es que llegaron a pensar que ella había robado agua.

Varios medios como El Gordo y la Flaca y Chisme No Like expusieron que la hija de Alejandra Guzmán enfrentaba dos cargos: alteración del orden público y resistencia al arresto. Asimismo, se informó que tuvo que pagar mil 500 dólares para no quedar tras las rejas.

Cabe destacar que ayer mismo, al dar la noticia, Javier Ceriani hizo un llamado preguntando quién está cuidando de Frida Sofía. Ahora bien, en medio de todo este lamentable hecho también surge una nueva duda y es quién pagó los más de mil dólares de fianza, ¿Alejandra Guzmán?, para este cuestionamiento aún no tenemos respuesta.

