Aleida Núñez no se ofende de que digan que tiene un ‘sugar daddy’. Su amado Bubba Saulsbury tiene 51 años y ella 41

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez aclara que no está interesada en la fortuna de Bubba Saulsbury, pues luego de que su romance con el empresario de 51 años acaparara la publicación de algunas fotos de su viaje por Dubai y Estambul, los comentarios negativos sobre la relación no se hicieron esperar y llamaron al estadounidense el “sugar daddy” de la actriz.

“Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera y la verdad no me ofende. Me da risa, porque pues ustedes ya saben todo lo que he trabajado en novelas, en teatro, en series, en shows”.

Sigue: “Yo les digo que ‘vivan su vida’ y me dejen vivir la mía. Yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, yo les deseo que encuentren también una persona que las consienta, que las quiera, que les trate bien”.

La mexicana celebra su cumpleaños como la “Reina del Mariachi 2022”, donde recibió un arreglo formado por dos mil rosas acompañado de una carta de su novio. Sobre esto contoó: “No me lo esperaba, ahorita obviamente llego y veo las rosas, no lo esperaba y, obviamente, sí son de él. No les puedo decir lo que dice la carta porque es algo muy personal”.

La actriz de “La Fea Más Bella” platica que no le incomoda que su galán tenga algunos kilos de más y cuenta qué es lo que realmente la conquista del multimillonario originario de Texas. Aleida Núñez no se ofende de que digan que tiene un ‘sugar daddy’.

“No podemos juzgar a la gente por su sobrepeso, tenemos que ver siempre más allá del peso. Yo lo que admiro de él es su inteligencia, su perseverancia, es una persona que tiene muchísimos años sacando adelante a una empresa muy importante en Estados Unidos y creo que eso, más allá del dinero que pueda tener, me puede a la larga conquistar más, porque finalmente lo admiro”.

Agregó además: “Más allá de los regalos que él me pueda dar, que hasta ahora se ha vuelto súper espléndido conmigo y súper detallista, pero más allá de eso, es generoso también con su forma de ser conmigo”.

Incluso Aleida tiene el apoyo de su hijo Alexander. “Él me apoya totalmente, me dice «mami, lo que tú quieras, lo que tú decidas, no te preocupes que digan que es un ‘sugar daddy’, eso no es cierto porque yo te conozco”.

Lee Más:

Aleida Núnez deja ver una parte de su busto en atrevida pose

Aleida Núñez habla de su romance con un acaudalado empresario texano al que señalan de ser su “sugar daddy”

Aleida Núñez está lista para recibir el Año Nuevo en Dubái