Con esta ropa salió Frida Sofía de la cárcel

Frida Sofía fue arrestada en Miami y puesta en libertad, luego de que se pagara una fianza. A su salida de la cárcel varias cámaras de medios hispanos la esperaban para conocer su versión de los hechos. Entre estos estaban El Gordo y la Flaca y TV Azteca.

En entrevista con “El Gordo y La Flaca”, la hija de Alejandra Guzmán narró que todo fue ocasionado por la actitud del personal de un restaurante al que acudió, especialmente del gerente, pues aseguró que desde el principio le hizo malas caras y la acusó de algo que, evidentemente, no era verdad.

“No pasó nada, la verdad fue algo muy simple. A la manager del restaurante Joia no le caí bien y desde un inicio me quisieron sacar del lugar y al final lo consiguieron, pero me sacaron muy feo. Además, los de seguridad del restaurante me hicieron marcas en los brazos y dijeron que era porque me había robado un agua”, dijo Frida Sofía.

La famosa hija de Alejandra Guzmán salió de la cárcel con un look bastante sexy, pero casual: botas más arriba de la rodilla. Una camisa larga estilo túnica y vestido que le llegaba por encima del muslo, con medias en púpura a juego. Se veía realmente linda, pese a las circunstancias de su arresto.

Frida Sofía salió de la ćarcel luego de que se pagara una fianza de $1500 dólares. / The Grosby Group

En la información compartida ayer por varios medios, se reveló que la joven enfrentaba dos cargos: alteración del orden público y resistencia al arresto. Asimismo, se informó que tuvo que pagar mil 500 dólares para no quedar tras las rejas.

De momento se desconoce quién pudo haber pagado la fianza que se estipuló para su salida. Sobre su encarcelamiento hablaron todos los medios de comunicación, y muchos aún no entienden cómo es posible que todo esto haya pasado porque en el restaurante, según ella expuso, la acusaron de haber robado agua.

Muchos detractores de Frida Sofía e incluso fans de Alejandra Guzmán están contentos de que esto pasara, y es que creen que la joven necesita ayuda urgente. Otros hasta ven esto como un tipo de castigo, por todo lo que ha hecho pasar a su mamá Alejandra Guzmán.

En la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca, por ejemplo, le dejaron este mensaje y en mayúsculas: “ESE LE PASA POR GROSERA CON SU MADRE”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

