Frida Sofía sale de prisión y muestra lesiones sufridas durante su arresto

Frida Sofía fue arrestada este 24 de enero en Miami por causar disturbios en un lugar público y “resistirse al arresto sin violencia”, según dio a conocer ‘Chisme No Like’.

Al respecto, el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain también reveló fotografías de la detención de Frida, así como un documento en donde se especifican los motivos por lo que sucedió.

Ahora se ha detallado que ya fue puesta en libertad después de pasar unas horas tras las rejas y tras pagar una fianza que se calcula habría superado los $1,000 dólares: $500 dólares por su conducta y más de $1,000 por resistirse al arresto.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán ya dio sus primeras declaraciones a su salida de la comisaría y explicó ante los reporteros que la estaban esperando lo que realmente había sucedido, declarando que todo se debió a un malentendido en Joia, un exclusivo restaurante al que fue a cenar: la acusaron de robar una botella de agua.

“La mánager, yo no le caí bien y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad“, reveló mientras mostraba las marcas que tiene en las muñecas.

Y reiteró: “me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

La multa habría sido cubierta la noche del lunes, 24 de enero, permitiendo que Frida Sofía saliera de la cárcel poco después.

Se desconoce quién fue la persona que asumió el pago en favor de la influencer, modelo y empresaria.

