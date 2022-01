Preocupación y confusión entre padres por nuevos cambios en reglas de cuarentena de niños en escuelas de NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Confundidos, preocupados e incluso sorprendidos, se declararon algunos padres de familia de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York consultados por El Diario, luego de conocerse este miércoles que el Departamento de Educación (DOE) acortará los períodos de aislamiento y cuarentena exigidos para estudiantes, maestros y personal escolar que se contagien con el COVID-19, en momentos en que los casos se han reducido en más de 50% comparados con diciembre.

A partir del próximo lunes 31 de enero, quienes den positivo en una prueba COVID, o quienes no estén vacunados y hayan estado expuestos al virus, no deberán permanecer 10 días fuera de los planteles educativos, sino solamente 5 días; el día 6 después de haber dado positivo, siempre y cuando no tengan síntomas, ni hayan tenido fiebre durante 24 horas sin ayuda de medicamentos, alumnos y personal escolar podrán regresar a clases normalmente. Tampoco será necesario presentar una prueba negativa de COVID.

El cambio en los protocolos de manejo de casos COVID, que al comienzo de la pandemia se determinó que el período de ailsamiento debería ser de 14 días, luego 10 y ahora menos de una semana, dejó con las cejas levantadas a padres como Dalia Ruíz, quien manifestó su oposición total a la nueva medida.

“Me parece muy preocupante que el Departamento de Educación ahora salga con esto, creo que cinco días no son suficientes para que los niños o profesores que se contagien se recuperen y lo que va a pasar con eso es que van a ser foco de contagios en las escuelas”, aseguró la madre de dos niños, de 7 y 3 años, que estudian en Long Island City.

“Creo que este cambio deben reconsiderarlo porque nos deja muy preocupados y con miedo. El Covid todavía no se ha ido y ya vimos hace un mes que los casos aumentaron, entonces no entiendo la razón de hacer semejante cosa”, agregó la madre.

Magaly Loján, madre de familia de Queens, se declaró angustiada, y manifestó que el e-mail que recibió el martes en la noche sobre los cambios la confundió y la dejó inquieta.

“No sabemos todavía que va a pasar con este virus, para el que no hay ninguna cura todavía, y cuando a uno le dicen que no hay que descuidarnos, que hay que cuidarse y no bajar la guardia, vienen las escuelas y nos mandan estos correos con cambios que son muy preocupantes y con los que no estoy de acuerdo“, aseguró la madre de un niño de la escuela PS166 de Astoria.

“Cinco días es muy poco tiempo para que alguien se cure. Me gustaría que dejaran el el mismo tiempo de antes, de 10 días, porque esto se va a poner pero entonces”, agregó la ecuatoriana, quien asegura que su familia se contagió ya de COVID, pero no todavía con la variante ómicron. “Nos confunden todo el tiempo, Todos los días cambian las cosas y lo peor es que no pidan prueba negativa para regresar más cuando sabemos que todavía hay papás y niños que no se han vacunado; eso me preocupa todavía más. Creo que deben oír a los padres”.

Una medida recomendada por los CDC

Con su nuevo protocolo, el DOE se pone en la misma línea de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que a finales del año pasado emitió la misma recomendación, reduciendo el tiempo de aislamiento de 10 a 5 días a nivel nacional.

En el caso de los niños de los programas LYFE, 3K y Pre-K, que hayan dado positivo a COVID o hayan estado expuestos, el período de aislamiento se mantendrá durante 10 días. El día 11 podrán regresar si no presentan fiebre durante 24 horas y están mejor.

Sobre las preocupaciones manifestadas por los padres, Nathaniel Styier, vocero del Departamento de Educación advirtió que las escuelas de la Ciudad adoptaron las nuevas medidas, siguiendo no solo la guía de los CDC, sino los lineamientos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

“El Departamento de Educación actualizó sus políticas de salud relacionadas con el COVID-19”, dijo el funcionario. “Estos cambios siguen ayudándonos a mantener nuestra política ‘Mantengámonos seguros, mantengámonos abiertos’, que ha estado vigente desde las fiestas de fin de año, al tiempo que agrega cambios de políticas más recientes de los CDC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York”.

Sobre los elementos que tendrán en cuenta maestros y directores de escuelas para el regreso a labores de quienes han dado positivo, el Departamento de Educación explicó que cualquier persona que regrese de un período de aislamiento de cinco días debe estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas generales deben estar mejorando. Asimismo, deberán poder usar una máscara que se ajuste bien, como una KN95 o KF94 o una máscara quirúrgica que se use debajo de una máscara de tela, mientras estén en la escuela desde el día 6 hasta el día 10.

No se exijirá una prueba negativa

Y ante las quejas de padres de que no se exija una prueba negativa como requisito para regresar a clases, el Departamento de Educación explicó que ni estudiantes no personal que hayan completado su período de aislamiento, están obligados a mostrar resultado negativo, por datos científicos.

“Una persona puede continuar recibiendo un resultado positivo de la prueba de COVID-19 hasta por 90 días, aunque ya no sea infeccioso”, aseguró el DOE.

Leonie Haimson, presidenta de la organización Class Size Matters, que vela por los derechos de los estudiantes, también criticó los cambios en el manejo de las cuarentenas COVID en las escuelas, y mostró especial preocupación ante la no exigencia de pruebas negativas para regresar.

“No es prudente permitir que los estudiantes o el personal regresen a la escuela después de cinco días sin una prueba de Covid negativa. Como señala la Asociación Médica Estadounidense, esto corre el riesgo de una mayor propagación del virus, ya que la investigación muestra que casi un tercio de las personas infectadas con Covid siguen siendo contagiosas después de cinco días”, dijo la activista.

¿Cuáles son las nuevas reglas?