Se retira Yolanda Vega, hispana que por 32 años anunció los números y entregó cheques afortunados de la Lotería de Nueva York

Por más de 30 años Yolanda Vega ha representado las ilusiones y esperanzas para millones de personas que anhelan que sus números resulten sorteados en la Lotería de Nueva York.

Su frase característica “Yolaaaaandaaaa Vegaaaa” fue un pilar durante sus presentaciones para cada sorteo y en 32 años llegó a convertirse en un ícono del estado. “Durante tres décadas, la voz alegre y el comportamiento de Yolanda Vega han animado nuestras pantallas mientras levantaba las esperanzas de todos con un dólar y un sueño”, resumió ABC News.

“Amo mi trabajo. Amo regalar millones de dólares y anunciar los números en la televisión. Lo amo apasionadamente” Yolanda Vega

Nacida en Brooklyn (NYC) el 10 de diciembre de 1955, Vega estudió contabilidad y sin mayor ilusión en 1990 fue a las audiciones para la animación de la famosa Lotería de Nueva York. Para su propia sorpresa logró el puesto y debutó en las cámaras el 5 de febrero de ese año.

El martes de esta semana, la Lotería de Nueva York anunció el retiro de la alegre animadora hispana. “Yolanda Vega, nuestra icónica integrante del equipo de sorteo, se ha retirado después de 32 años increíbles. Realmente ganamos el premio gordo al tenerla como parte de la familia de la Lotería de Nueva York”, anunció la organización a través de Twitter.

Por más de tres décadas Vega ha sido el rostro de los sorteos, anunciando los números y entregando los cheques a muchos ganadores.