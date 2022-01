Jomari Goyso mientras habla de Francisca Lachapel: “Yo sé que la gente es muy sensible con el peso”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El especialista en moda y belleza nacido en España Jomari Goyso ha dado una serie de declaraciones contundentes en su cuenta de Instagram mientras hablaba de una situación que ocurrió con Francisca Lachapel en un video que publicaron hace unos días, cuando ambos artistas compartieron mientras Goyso le aplicaba productos en el cabello a Lachapel.

Lachapel había asegurado que Jomari siempre le dice que debe bajar de peso e incluso cuestionó al español sobre si él en verdad le tenía cariño. “¿Por qué tú me tratas así? Señores, no es nada más en cámara, también fuera de…”.

En este video donde el español da explicaciones, comenta: “Ella me manda vestidos que se quiere poner en un mes o dos meses, yo veo los vestidos y le pregunto”, ha dicho Goyso.

Asimismo, mostró capturas de pantallas en las que se ve parte de una conversación que mantuvo con la dominicana: “Quiero saber cómo está tu cuerpo en 1 mes. Ese escote a ti te quedaría espectacular” respondió luego de que ella le enviara una imagen de un vestido.

“¿Qué le quiero decir con eso?”, agrega cuando vuelve a hablar tras mostrar las capturas. “¿Le he dicho que tiene que rebajar? No, es que los vestidos que me está mandando quedan bien si son talla 1 o si son talla 2, si en dos meses ella piensa que va a estar en esa talla perfecto si no va a estar no le funciona, entonces no pasa nada”.

“Yo sé que la gente es muy sensible con el peso, a mi me han insultado media vida por ser gordito, pero cómo le explicas a una persona, de qué manera le dices a una persona que realmente ese diseño de vestido nada más es para cierto tipos de cuerpo, eso es una realidad”, continuó explicando.

Ante estas palabras de Goyso, han sido varias las personas que han reaccionado al hecho:

“Debemos entender que la ropa no viene con el cuerpo de la modelo, por lo qué si usted no tiene ese cuerpo no crea que le va a quedar igual”.

“Yo te amoooo y estoy de acuerdo contigo pero entonces deberías aconsejar a Chiquis Rivera que le aplaudes cada cosa que se pone y le queda fatallllll por su peso y no le dices nadaaaaa”.

“Yo quiero que mis amigos me digan la verdad, especialmente si saben de belleza”.

