Joan Laporta: Lo de Ousmane Dembélé es difícil de entender

La cúpula del FC Barcelona, liderada por Joan Laporta, estuvieron presentes este martes en la rueda de prensa del Forensic para dar a conocer la situación económica del club después del cierre del mercado de fichajes. Además, también habló sobre el francés Ousmane Dembélé, quien finalmente no salió traspasado a otro club, pero deja cierta incertidumbre en los mandatarios debido a su actitud al momento de tomar una decisión.

“Le hicimos una oferta muy buena de renovación. El jugador dijo que no. Primero alegando que no era un tema de dinero, pero luego sí se centró en el aspecto económico. Ahí fue cuando se enquistó el tema. El agente no nos decía nada y eso tiene consecuencias para el club”, declaró Joan Laporta a los medios.

Se debe resaltar que “El mosquito” exigió un salario de 200 millones de euros por los próximos cinco años y una elevada prima para su agente, Moussa Sissoko. La misma fue rechazada rotundamente por el Barcelona, ya que estaban buscando una ampliación del contrato a la baja para dejar margen salarial y así incorporar nuevos jugadores.

“Estoy muy sorprendido de que no aceptara una propuesta que tenía de un club inglés. No quiso. No tenía sentido porque no era bueno ni para él ni para el club. A nosotros nos habría permitido trabajar con mayor tranquilidad en el mercado”, apunto el presidente.

En las últimas horas del mercado, el club recibió recibió varias propuestas de dos clubes ingleses, como es el caso del Chelsea y el Tottenham. Además, los medios internacionales también señalaron una negociación del Paris Saint-Germain, pero la misma fue rechaza por el Barcelona debido a que ofrecieron jugadores y no dinero.

“Lo de Dembélé es de difícil comprensión. Dembélé está dentro del equipo y Xavi tiene que construir una plantilla competitiva con jugadores que tienen futuro en este club. Pensamos que Dembélé tiene ya un contrato con otro club, a nosotros así nos lo han insinuado. Lo que haremos es defender los intereses del club”, finalizó el presidente azulgrana.

De esta manera, el futuro del jugador francés de 24 años sigue siendo una verdadera incógnita, ya que en los próximos días el club decidirá que pasará por el atacante, puesto que existe la posibilidad de que lo manden a la grada por lo que resta de temporada o darle la carta de libertad.

Por otra parte, los azulgranas cerraron con broche de oro el mercado de fichajes con la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, delantero gabonés que aterrizó en la ciudad condal con la carta de libertad, después de negociar su salida con Arsenal de Inglaterra.

De esta manera, Joan Laporta concretó cuatro refuerzos en el mes de enero y tres de ellos delanteros provenientes de la Premier League; como es el caso de Ferran Torres, Adama Traoré y el ya mencionado Aubameyang. Por su parte, la presentación del delantero español está pautada para esta semana y le gabonés será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador azulgrana.

