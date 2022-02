Un estudiante muerto y otro herido tras un tiroteo en una escuela en Richfield, Minnesota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes se registró un tiroteo en la entrada de una escuela de Richfield, en Minnesota, que dio como resultado la muerte de un estudiante y otro alumno herido, según informó la policía local.

Dicho tiroteo se produjo poco después del mediodía en la entrada del South Education Center, colegio de Richfield, localidad al sur de Minneapolis.

🚨#BREAKING: South Education Center in #Richfield following shooting outside school Law Enforcement Officers helping school children. pic.twitter.com/VthKaBagCw — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) February 1, 2022

Según informó a los medios el jefe de Policía de Richfield, Jay Henthorne, los dos estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital, donde uno de ellos perdió la vida, mientas que el otro se encuentra en estado crítico.

Henthorne, además, mencionó que el autor del tiroteo de la escuela de Minnesota huyó de la zona y aún no ha sido localizado.

Jay Henthorne habló antes los medios en el South Education Center Academy en Richfield. (Foto: KEREM YUCEL/AFP/ Getty Images)

“Este es un día trágico en la ciudad de Richfield”, dijo el jefe de policía Jay Henthorne durante una conferencia de prensa.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están en búsqueda de los sospechosos, pero determinaron que por el momento “no existe alguna amenaza adicional para las escuelas cercanas y el área”.

Policía acordona la zona del tiroteo en frente al South Education Center en Richfield. (Foto: KEREM YUCEL/AFP/ Getty Images)

Otro tiroteo, en Bridgewater College, Virginia

Por si fuera poco, en esta misma jornada, hubo otro tiroteo en la universidad de Bridgewater, en el estado de Virginia, en el que resultó herido un agente de policía y el autor fue detenido, informaron medios locales.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, confirmó en redes sociales la detención del sospechoso de este suceso en el que según varios medios locales resultó herido un policía. I have been briefed on the situation at Bridgewater College. The shooter is in custody and state and local police are on the scene. I will continue to monitor the situation in conjunction with law enforcement.— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) February 1, 2022

Según los datos policiales recopilados por Gun Violence Archive, en lo que va del año han sido asesinadas con arma de fuego 1,534 en Estados Unidos, sumado a 2,741 heridos, una cifra preocupante para el país.

