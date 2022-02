Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En exclusiva para ‘Despierta América’, Alicia Machado confesó que Dinorah está deprimida por el libro que habla de sus padres: “Amo a mi papá por sobre todas las cosas”, dijo entre lágrimas refiriéndose al que escribió Anabel Hernández, ‘Emma y las otras Señoras del Narco’ donde dedica un capítulo sobre su historia de amor con el narcotraficante José Gerardo Álvarez Vázquez ‘El Indio’.

¿Qué llevó a Alicia al hablar por primera vez de esta relación familiar a la que siempre le escapó? La entrevista que le realizó Karla Martínez en donde le preguntó tanto a ella, como a Ninel Conde que estaban esta mañana de miércoles en el show, ¿Cómo cuidaban a sus hijos de lo que se decía de ellas, como en el polémico libro que lanzó Anabel Hernández, ‘Emma y las otras Señoras del Narco’?

En dicho libro se habla de ambas invitadas, en el caso de Machado le dedica un capítulo titulado ‘Alicia en el país de la cocaína’. Allí cuenta la supuesta relación extra matrimonial que habrían tenido de la cual procrearon a Dinorah, quien nació en el 2008. Dos años después, este narcotraficante fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el Altiplano.

Hoy, Alicia, luego de la pregunta de Karla sobre el libro y sobre cómo cuidan a sus hijos o qué le dicen cuando las ven triste, le miró a los ojos y con lágrimas le dijo:

“No se cómo se hace eso, yo lo he logrado con la mía… Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah, ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: ‘Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas'”.

Y decidió dar ese paso que hasta ahora nunca había dado, reconocer, aunque sin nombrarlo que el narcotraficante, ‘El Indio’ es el papá de Dinorah.

“Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija… Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo'”, comenzó diciendo ante un silencio profundo en el estudio en donde hasta quitaron la música que tenían de fondo.

“Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que pasara con ellos. Ella me abrazó y me dijo: ‘Mamá, yo se todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’“, siguió contando Alicia.

Y también, por primera vez, dio detalles de lo que ha vivido todos estos años, desde que su hija nació, para protegerla.

“Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona. Así que las personas que intentan dañarnos o dañarlo a él por ese lado, le va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa“, concluyó.

Recordemos que siempre se habló de la relación de Alicia con ‘El Indio’, muchas veces ella la negó, otras solo hablaba de manera muy limitada, y en ‘La Casa de los Famosos’ se extendió un poco más, pero jamás como esta mañana en ‘Despierta América’.

NO TE PIERDAS A OTRAS HISTORIAS:

•Alicia Machado cumple un sueño tras comprarle a su mamá una muy linda casa en Miami Beach

•Los famosos y la televisión en el 2022: Esto podría pasar

•Como nunca, Alicia Machado habló del padre de su hija en La Casa de los Famosos. Fans dicen que está preso