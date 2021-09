Como nunca, Alicia Machado habló del padre de su hija en La Casa de los Famosos. Fans dicen que está preso.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pocas veces hemos visto a la ex Miss Universo, Alicia Machado, hablar del padre de su hija Dinorah. Pero esto sucedió en La Casa de los Famosos donde Alicia, a susurros, habló del mismo con otra compañera del reality de Telemundo. Alicia Machado mencionó qué cree que sucederá en el futuro en cuanto a su hija y el padre de la misma. Sin embargo, los fans opinaron y aseguraron que el hombre en cuestión se encuentra preso.

Para Alicia Machado su hija Dinorah Valentina es todo. Pero ciertamente ella, junto a su madre, han tenido al ardua tarea de criar a Dinorah todos estos años sola. Poco es lo que se sabe del padre de la misma y la venezolana es muy poco lo que ha tocado el tema. Pero ahora en La Casa de Los Famosos, donde ha pasado de todo y en parte protagonizado por Alicia, la misma habló del padre de su pequeña y de lo mucho que su hijita ama a sus padre y lo que este le corresponde.

Ya que el reality se ha convertido también en una suerte de confesionario de los artistas que hacen vida en la competencia, Alicia Machado habló del padre de su hija y lo que la misma le ha dicho respecto a él. “El día que mi papá salga de ese lugar, yo me voy a ir con él… y él la ama, él la adora… Por eso yo no me peleó con él nunca porque yo me enamore de él por ser él papá que es, aunque él haya cometido errores en su vida… No importa y yo sé que el día que él salga de ahí, ella se va a ir con él y está bien porque yo tuve un papá. Yo sé lo que es tener un papá y ella lo necesita a morir y él es un tipo que la ama sobre todas las cosas y yo voy a estar lista para ese momento”…, dijo muy conmovida pero sobre todo muy segura de cada una de las palabras que pronunció Alicia Machado.

En la conversación que mantuvo Alicia Machado con Cristina Eustace dejó muy claro que el padre de Dinorah Valentina Hernández de 13 años de edad está en un lugar donde ella (su hija) no tiene acceso. A pesar de la honestidad y el sentimiento con el que Alicia Machado se expresó de él, los fans no tardaron en reaccionar y en los comentarios varios de ellos coinciden en que el padre de la adolescente es un hombre ligado a negocios turbios, ligado al narcotráfico mexicano y que es conocido como “El Indio” Gerardo Álvarez Vázquez.

En los mismos comentarios se puede leer que ” El Indio” se encuentra preso desde hace muchos años, incluso antes del nacimiento de la joven. Días atrás, Alicia Machado ya había comentado cosas sobre el padre de su hija, manteniendo muy herméticamente el secreto mejor guardado, su nombre.

Alicia Machado no ha parado desde su ingreso a La Casa de los Famosos, ha dicho de todo hasta contó sin censura cuál fue su peor experiencia sexual y hasta dio el nombre del galán con la que la ex Miss universo sufrió ese contratiempo.

