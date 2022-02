¿Robo a Venezuela? República Dominicana amarra el primer lugar de la Serie del Caribe con polémica [Video]

Los Gigantes del Cibao, de República Dominicana, dejaron en el terreno (8-7) a los Navegantes del Magallanes, de Venezuela, en el décimo inning. De esta forma, aseguraron el primer lugar de la ronda regular de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, pero con polémica.

#SerieDelCaribe2022 Esta jugada en el 8vo⬇️ fue decretada safe en 3ra base por los umpires 😱



El corredor anotó y República Dominicana 🇩🇴 igualó 7-7, luego de que Venezuela 🇻🇪 remontó un juego que estaba 6-0



Te preguntamos… ¿Qué opinas?🤔 pic.twitter.com/jQCsy0dIRd — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) February 2, 2022

Los venezolanos, que se se vieron abajo con marcador de 6-0, ejecutaron un rally de cinco carreras en el séptimo capítulo y colocaron la diferencia a una sola anotación. En el siguiente episodio remontaron la pizarra (6-7) con sencillos remolcadores de Williams Astudillo y Danry Vásquez.

La controversia llegó en la parte baja de ese inning, cuando República Dominicana igualó las acciones con un elevado en sacrificio de Hanser Alberto. Previamente, tras un toque de Richard Ureña, el receptor Anderson De La Rosa lanzó la bola hacia la tercera base y el árbitro cantó safe a Gustavo Núñez, quien corría desde la segunda almohadilla. This call is going to stand and now the tying run is on 3rd with no outs in the bottom of the 8th pic.twitter.com/aOhCwRGAk6— Jomboy (@Jomboy_) February 2, 2022

En la transmisión televisiva se evidencia que el jugador de Magallanes tocó a Núñez antes de que este último conectara la base. A pesar de contar con el VAR, el umpire no revisó la jugada y mantuvo su decreto. De hecho, De La Rosa y el manager Wilfredo Romero fueron expulsados.

Los de Quisqueya anotaron la carrera del triunfo en extrainnings, con un batazo de Alberto tras aplicarse la regla panamericana (dos corredores en base). Luego de imponerse en la serie regular con marca de 4-1, República Dominicana enfrentará a México (3-2) este miércoles, para definir al finalista. Venezuela (3-2) hará lo propio contra Colombia (3-2).

