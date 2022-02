Antonela Roccuzzo enamora a sus fans con un sexy look total black

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de que es sabido que Antonela Roccuzzo tiene muy buen gusto a la hora de pensar sus conjuntos de ropa, eso no evita que sus looks generen gran sorpresa cada vez que los luce en sus redes sociales. Su último posteo no fue la excepción ya que, al mostrar el outfit que eligió para ir a alentar a su marido Lionel Messi durante un partido, sus seguidores no tardaron en llenarla de piropos y felicitaciones.

Hace años que la rosarina abandonó el simple título de “la esposa de” y pasó a convertirse una celebridad en sí misma. A pesar de que ella hace lo posible para mantenerse alejada de cualquier tipo de drama o polémica mediática, no puede evitar que sus fanáticos estén pendientes de cada paso que da. Esto desembocó en que, en su perfil personal de Instagram, Roccuzzo cuenta con más de 18 millones de seguidores que quieren conocer qué hace con su vida.

Sin embargo, la rosarina no se encuentra dentro del grupo de las figuras públicas que comparte cada cosa que hace en Internet y sus publicaciones son muy eventuales. De vez en cuando muestra alguna grabación familiar en las historias de Instagram y sus posteos se reducen a fotos con sus hijos, su marido o registros de los impecables looks que elige para los eventos a los que asiste. Esto no quita que cada posteo que sube se convierte en tema de conversación para sus fans, quienes llenan su sección de comentarios con mensajes de cariño dirigidos hacia ella, Lionel y sus tres hijos, Mateo, Ciro y Thiago.

En su más reciente posteo, Roccuzzo demostró que no la llaman “la primera dama del fútbol” por nada y evidenció que, durante el partido más reciente que jugó Lionel Messi, ella estuvo entre las gradas alentándolo como siempre. Para la ocasión, la rosarina eligió un conjunto sexy pero sutil. El mismo estaba compuesto por una minifalda al cuerpo, una chaqueta con hombreras y detalles en dorado, medias cancanes con textura y unas botas altas. Todo completamente negro. Para acompañarlo, eligió accesorios simples: un sombrero con visera y un mini bolso Channel.

En menos de cuatro horas, la publicación superó el millón de ‘me gustas’ y recibió más de siete mil comentarios.

(Desliza para ver las fotos)