Escuelas de NYC copian dieta saludable del alcalde Adams y ahora tendrán ‘viernes veganos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los casi un millón de estudiantes que acuden a las escuelas públicas de la ciudad de la Nueva York comerán un poco más sano a partir de esta semana, cuando se incorpore en el menú gratis de las cafeterías los ‘viernes veganos’, copiando así la dieta vegetariana del alcalde Eric Adams, quien había prometido que impulsaría hábitos alimenticios más saludables en la Gran Manzana.

La vocera del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) Jenna Lyle confirmó en un comunicado que en los más de 1,700 planteles que hay en los cinco condados se incorporará esta dieta los días viernes, lo que se une a otros cambios en el menú escolar que ya se habían realizado con el fin de mejorar la alimentación de los menores. En el 2010 se comenzó con los llamados ‘lunes sin carne’ y el pasado abril la práctica se extendió a los ‘viernes sin carne’.

Adams es el primer Alcalde vegano que tiene la ciudad, e incluso antes de ganar las elecciones, durante la campaña, había expresado que de llegar a la Alcaldía impulsaría que los neoyorquinos tengan una mejor alimentación, incluyendo los pequeños. Después de experimentar síntomas de diabetes hace cinco años, Adams decidió hacer cambios en su dieta y estilo de vida, e hizo la transición a una vida vegana.

Como parte de su dieta, y como lo describe en su libro ‘Healthy At Last’, no come carne, pescado, lácteos, huevos o, como dice el mismo Adams: “Nada que tenga rostro y madre”. También implica evitar los alimentos procesados, la sal, el azúcar y cocinar o agregar aceite a la comida, y asegura que saltea la comida con caldo, vino o agua.

“Me encanta la comida sana, y me encanta la vida, y nuestros hijos no deberían recibir continuamente alimentos que les están causando crisis de salud: obesidad infantil, diabetes infantil, asma”, dijo Adams este jueves en el programa de televisión ‘Good Day New York’, agregando que hay una “correlación real entre lo que servimos en el Departamento de Educación todos los días y lo que se sirve en nuestros hospitales, nuestras cárceles. No deberíamos estar alimentando las crisis”.

¿Qué se servirá en ‘Vegan Fridays’?

El DOE especificó que como parte del menú vegano los niños recibirán en las escuelas un almuerzo que variará cada semana, pero este viernes el menú se estrenará con un platillo que estará compuesto de tacos de vegetales, brócoli y ensalada de zanahoria y limón.

Y para el próximo viernes 11, el menú será garbanzos mediterráneos, servidos con arroz o pasta, coliflor y brócoli asados, y ensalada de espinacas y arándanos.

La vocera del DOE Lyl, aclaró que la opción de comida no vegana estará disponible a solicitud de los alumnos, y las cafeterías seguirán ofreciendo leche con cada comida.

“El DOE está comprometido con la salud y el bienestar de todos los niños, y tener una comida constante, nutritiva y abundante todos los días es esencial para garantizar que los estudiantes puedan tener éxito tanto dentro como fuera del aula”, agregó Lyle. “Tras el éxito de ‘Meatless Monday’ y ‘Meatless Fridays’, nos complace expandir el acceso a opciones de alimentos saludables y nutritivos para los estudiantes de la ciudad de Nueva York con la introducción gradual de un menú vegano los viernes”.

El DOE recordó que en las escuelas de toda la ciudad ya habían estado sirviendo alimentos veganos a diario.

Qué significa ser vegano

“Las palabras vegano, con el significado de ‘vegetariano estricto’, y veganismo, que alude al estilo de vida y alimentación basado en el respeto absoluto a los animales, son dos términos ya incorporados al español”, según la organización Fundeu.

Para ver el menú del mes

Visite la página web del DOE:

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/school-menus/print-menus/february-2022-menu.pdf