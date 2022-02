Pierre Emerick Aubameyang: Estoy preparado para el estilo del Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los bombazos del cierre del mercado de fichajes en enero, Pierre Emerick Aubameyang, ya fue presentado este jueves oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona en un acto donde estuvieron presentes el presidente del club Joan Laporta y parte de la familia del gabonés.

Aubameyang, estampó su firma como jugador del Barcelona hasta junio del 2025, aunque se guarda opción de salida para el 2023; aún así, el mismo atacante de 32 años espera estar muchos años en la ciudad condal.

“Es la oportunidad de mi vida. Estoy con muchas ganas y voy a darlo todo. Tengo que agradecer todo al club y es un honor estar aquí. Estoy listo para ayudar ya al equipo. Es verdad que hace mucho que no juego, pero en mi cabeza estoy listo para jugar y sé que voy a volver al top poco a poco”, declaró Aubameyang en la rueda de prensa.

Aubameyang, se convirtió en el cuarto refuerzo de los azulgranas en este mercado de fichajes de enero, tras la llegada de Ferran Torres y Adama Traoré. Además, el gabonés lucirá el número 25 a sus espaldas por lo que resta de temporada.

💙❤️ @Auba takes his first steps onto the Camp Nou pitch pic.twitter.com/IrUs3brB1Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2022

“Estoy preparado para jugar en el estilo del Barça. He visto mucho partidos del Barça, tenga que adaptarme pero es solo fútbol. Tengo ganas de empezar. He hablado un poco como el mister y él me ve de nueve. Si me necesita en la banda no habría problema, porque estoy listo jugar en estos puestos”, añadió el gabonés.

El atacante de 32 años, aterrizó en la ciudad condal a tempranas horas del lunes y desde ese mismo momento generó cierto entusiasmo en la prensa y en los seguidores del Barcelona. Todo esto gracias a su enorme potencial y por ser uno de los jugadores top del mundo.

“Todo fue perfecto, cuando llegué me sentí muy bien. La gente me recibió bien y estoy muy feliz”, comentó Aubameyang.

Pese a que todo transcurrió de manera rápida y con la incertidumbre de conseguir el pacto antes del final del mercado fichajes, Aubameyang disfrutó cada segundo en Barcelona junto a su padre.

“Fue un día muy largo, una locura. Firmamos a dos minutos del final. Estuve con mi papá en su casa esperando que todo fuese bien. Al final me llamaron por la tarde para ir a hacer la revisión médica y fui muy feliz, un poco de estrés al final pero todo bien”, aseguró el futbolista.

Ahora, el entrenador Xavi Hernández, tendrá a su disposición a un delantero con sangre y olfato de cara al gol; algo que ha carecido el club a lo largo de toda la temporada. Sin olvidar que, su velocidad será importante en el juego azulgrana, junto a Adama Traoré y Ferran Torres.

Asimismo, Xavi también podrá maniobrar su esquema con la presencia de varios atacantes, añadiendo a Memphis Depay, Luuk de Jong y esperando que ocurre con el polémico Ousmane Dembélé, quien es el mejor amigo de Aubameyang.

