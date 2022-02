Evaluna Montaner confiesa que no le gusta que en su familia den pastelazos en la cara cada cumpleaños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada vez falta menos para que Evaluna Montaner y Camilo le den la bienvenida a su bebé y ahora que comienza a planear cómo será su dinámica familiar, la cantante dio a conocer que dará por terminada una tradición que por lo general se celebra cuando uno de sus miembros cumple un año más de vida.

En el más reciente episodio de su podcast “En La Sala”, la hija de Ricardo Montaner dijo que su familia está acostumbrada a aventar la cara del cumpleañero a su pastel y que se cubra de merengue y confesó que eso a ella nunca le ha gustado, por lo que no piensa hacer que Índigo pueda sufrir algún tipo de trauma psicológico.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te están cantando “Feliz Cumpleaños” es una cosa que odio. No me gusta en lo absoluto, me asusta, me hace sentir claustrofóbica y que no puedo respirar. Además, como que no entiendo el punto de que tu hermano lo haga porque sí. Definitivamente nunca le daría un pastelazo a Índigo”, comentó Evaluna.

Por último, la intérprete de “La Gloria De Dios” señaló que esta tradición es popular en varios países de Latinoamérica y señaló que, desde que ella expresó su inconformidad y molestia, sus familiares ya no se lo hacen y sólo celebran el cumpleaños con una fiesta.

