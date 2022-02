¿Envidia? Lewandowski vuelve a disparar contra Messi: “El The Best es más importante que el Balón de Oro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Da la impresión de que Robert Lewandowski sigue con la espina clavada por el Balón de Oro. El de 2020 no lo recibió en vista de la pandemia del COVID, mientras que el de 2021 quedó en manos de Lionel Messi. Sin embargo, el delantero del Bayern se tomó una pequeña revancha, al conseguir el premio The Best de la FIFA como el mejor futbolista del mundo.

“He estado pensando últimamente, y llegué a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA”, dijo Lewandowski a la revista polaca Pilka Nozna.

💥 Lewandowski (@lewy_official) se pica con #Messi en una entrevista en la revista polaca "Pilka Nozna"



😏 “Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”



😎 “El The Best es más importante que el Balón de Oro"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/wGitP6Xjbq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 3, 2022

En esa misma línea agregó: “Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión… Tal vez en el ranking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”.

Durante la entrevista, Lewandowski volvió a referirse a Lionel Messi, quien para el premio The Best eligió a Neymar Jr., Kylian Mbappé y Karim Benzema, a pesar de haber dicho que el artillero del Bayern se merecía el Balón de Oro de 2020.

“Yo sí lo voté, porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, expresó Lewandowski.

Lewandowski: "Las expectativas sobre él [Cristiano Ronaldo] son bastante diferentes. Y Messi es un tipo diferente de jugador. A la edad de Cristiano, le será más difícil mantenerse en su nivel goleador." [@PilkaNozna_pl] pic.twitter.com/CV9wiW0R02— Diablos Rojos (@DiablosRojosEs) February 3, 2022

En referencia al Balón de Oro de 2021 comentó: “No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí. Lo importante es disfrutar del juego y ayudar a mis compañeros a ganar”.

Asimismo, comparó el cambio de equipo entre Messi y Cristiano Ronaldo para esta temporada: “Para Messi, cambiar de club fue, sin duda, una experiencia mucho más abrumadora. Nunca jugó en un país que no sea España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces antes. La edad a la que cambias de equipo no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas”.

A Lewandowski también le pidieron una opinión sobre Erling Haaland, la joven figura del Borussia Dortmund, con quien pelea el título de goleo en la Bundesliga: “Es un tipo de jugador diferente a mí: fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. Tengo cualidades diferentes. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años. No me gusta comparar a un jugador de 33 años con uno de 21. Cada uno tiene su propio desarrollo. Pero, por supuesto, Haaland es un gran jugador y es un placer verlo”.