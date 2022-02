Maluma le pidió matrimonio a Jennifer López, ella se ríe y le dice que no ￼

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maluma se arrodilló para proponerle matrimonio a Jennifer López y esta le dijo que no. El cantante colombiano ha publicado el vídeo del momento en su cuenta de Instagram como parte de la promoción de su primera película como actor, que se estrenará este 14 de febrero en Hollywood.

En el video se ve como Maluma se arrodilla y le pregunta a JLo si quiere casarse con él. La cantante y actriz estalla en todas risas y junto a otras dos mujeres le grita que no. Mientras ella y sus amigas ríen, Maluma hace muecas de llanto.

“Le propuse matrimonio a @jlo y miren lo que respondió / i proposed to @jlo and look what she said. #MarryMe”, escribió Maluma en el divertido video.

Maluma compartirá pantalla junto a Jennifer López y Owen Wilson en una comedia romántica que llegará a las salas de cine en el Día de los Enamorados.

“Marry me” cuenta la historia de una pareja de artistas mundialmente reconocidos, quienes están por casarse en una ceremonia a la que asistieron miles de sus fanáticos y que también será transmitida por televisión.

Antes del inicio de la boda, el personaje de Jennifer López se entera que el personaje interpretado por Maluma le ha sido infiel. Aún así, ella decide continuar con el matrimonio aunque no con él, por lo que elige a un hombre del público para casarse para toda la vida.

El seleccionado es el personaje que interpreta el reconocido actor Owen Wilson, quien en esta ocasión le da vida a un profesor soltero y padre de una niña. Allí, comienza la comedia romántica que trajo por primera vez al cantante colombiano a la gran pantalla y le permitió cumplir uno de sus más grandes sueños, como dijo hace algunos días.

“MARRY ME” @jlo (Aún no puedo creer que mi primera vez actuando en una película sea al lado de @jlo y de Owen Wilson). Los sueños nunca son demasiado grandes para alguien valiente y luchador. GRACIAS!!!”, dijo el ahora también actor en su cuenta de Instagram al publicar un video de los tras cámaras de la grabación de la película en donde se le ve bastante cercano a Jennifer López.

