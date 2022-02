Sarah Jessica Parker no quiere que Kim Cattrall aparezca en la próxima temporada de ‘And Just Like That’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El primer episodio de ‘And Just Like That’ justificó la ausencia de Kim Cattrall, una de las cuatro actrices principales de la serie original, explicando que su personaje, Samantha Jones, se había mudado a Londres tras mantener una fuerte discusión con la protagonista, Carrie Bradshaw, a la que da vida Sarah Jessica Parker.

Sin embargo, el distanciamiento entre las dos amigas ha sido uno de los hilos argumentales del revival y Samantha ha formado parte de la trama por medio de mensajes de texto, en especial en el final de la temporada que se emitió esta semana, lo cual había avivado las esperanzas de los fans de que pueda aparecer por sorpresa ante las cámaras en un futuro.

Kim Cattrall se cansó de repetir que no hay dinero suficiente para conseguir que vuelva a trabajar con Sarah Jessica y el sentimiento es mutuo.

Por norma general, SJP tiene un talento admirable para eludir las cuestiones más espinosas, hablando mucho sin llegar a decir nada, pero en esta ocasión no quiso andarse con rodeos cuando le preguntaron por su mediático enfrentamiento y lo dejó claro: si de ella dependiera, su antigua compañera de reparto no volvería nunca a la serie.

“No creo que me guste la idea porque me parece que, por su parte, la historia sobre cómo se siente se ha vuelto muy pública, ella misma la ha compartido. Yo no he participado ni he leído ningún artículo, aunque la gente tiende a contármelo igualmente”, declaró la actriz a Variety.

Antes de que se estrenara la esperada continuación de ‘Sex and the city’, los productores evadían el tema sobre el posible regreso de Cattrall porque sabían que su interpretación de una desinhibida publicista seguía siendo una de las más populares entre el público, pero hace unos días el creador de la serie, Michael Patrick King, reconoció que esa puerta se había cerrado para siempre.

Por otra parte, aún no se ha confirmado la entrega número dos del programa, pero el equipo de producción ha dejado expectativas para su continuación, debido al buen recibimiento del público.

