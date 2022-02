Debut soñado: colombiano Luis Díaz dio espectacular asistencia en goleada del Liverpool [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Positivo, así fue el debut de Luis Díaz en el fútbol inglés. Y es que el extremo colombiano destacó en la victoria (3-1) del Liverpool sobre el Cardiff City en la FA Cup.

A debut for Luis Diaz 🇨🇴🔴



The first-ever Colombian to represent the Reds 🙌 pic.twitter.com/qZGNmHPKIn — Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022

Díaz ingresó al terreno de juego al minuto 58, en reemplazo de Curtis Jones. De esta forma, se convirtió en el primer colombiano en vestir la camiseta del Liverpool.

El nacido en La Guajira demostró este domingo por qué los Reds le pagaron 45 millones de euros ($51 millones de dólares) al Porto para quedarse con sus servicios. 58’—Subs on for debut

68’—Records first assist



Luis Díaz with the instant impact ✨



(via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/mIIkLVhrfP— B/R Football (@brfootball) February 6, 2022

Díaz recuperó un balón al fondo del área, regateó a su rival en una baldosa y envió un pase hacia atrás para que Takumi Minamino colocara el 2-0 al minuto 68.

Diogo Jota (53′) y Harvey Elliott (76′) marcaron el resto de los goles para el Liverpool, que se metió en la quinta ronda de la FA Cup. Allí enfrentará al Norwich.

