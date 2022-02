Nueva polémica: Filman ebrio a Jack Grealish, jugador del Manchester City que ya había sido apartado del club por indisciplina [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva polémica rodea a Jack Grealish, extremo inglés del Manchester City, luego de que un usuario en redes sociales difundiera un video donde se le ve en estado de ebriedad.

Grealish, quien se encontraba acompañado de los también jugadores del City, Kyle Walker y Riyad Mahrez, no podía caminar por sí mismo y fue por su estado ebrio que se le rechazó la entrada a un nuevo restaurant al que pretendía ingresar el trío.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

El video fue subido originalmente a Tik Tok el domingo en horas de la madrugada inglesa y el usuario lo tituló “Jacky, demasiado borracho para entrar”; dentro del video se escucha decir “Jack estalló, no puede entrár, míralo, Jack estalló”.

Las imágenes corresponden a un bar llamado Albert Scholss, ubicado en el centro de Manchester y que tiene como especialidad la cerveza alemana, conocida por contener un alto grado alcohólico.

Ante la polémica, un periodista abordó en la rueda de prensa previa frente al partido ante Brentford a Pep Guardiola y le preguntó a ver qué opinaba sobre el hecho de Grealish pero la respuesta del entrenador fue inesperadamente irónica.

“Estoy enojado porque ellos no me invitaron y no me gusta eso. Espero que la próxima me inviten y hagan la cena correcta a las 8 de la noche, el video no muestra realmente como pasaron las cosas. Ryad, Kyle, Jack están perfectos, pero serán multados porque no me invitaron“, comentó Pep.

"Les vamos a multar porque no me invitaron" 🗣️



Pep Guardiola salió a aclarar las cosas sobre el video viral en donde aparecían imágenes de Jack Grealish, Riyad Mahrez y Kyle Walker en las calles de Manchester 👀 pic.twitter.com/PaFRUbsjY0— GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 8, 2022

Aunque el club anunció que no habría sanción para los tres jugadores involucrados en la salida, esta no es la primera vez que Grealish está envuelto en alguna polémica luego que el pasado mes de diciembre sufriera una sanción por parte del club por actos de indisciplina junto al mediocampista Phil Foden.

Lo cierto es que aunque el extremo se ha caracterizado por ser mediático y por participar en varios escándalos, en ocasiones deja postales como la del pasado 6 de febrero donde Grealish se detuvo a firmar la camiseta y abrazar a una fanática en silla de ruedas.

